'We moeten het hebben over Mark Rutte: is hij een idioot of onoprecht?'

In Nederland staat niemand meer te kijken van de leugens van Mark Rutte, maar Rusland-expert Mark Galeotti is ziedend dat de secretaris-generaal van de NAVO allerhande leugens verspreidt. “Hij moet of een idioot of onoprecht zijn”, zegt Galeotti in een rant naar aanleiding van de recente NAVO-top.

Met name Rutte’s voorspelling dat de Chinese leider Xi Jinping Vladimir Poetin zal vragen om Europa aan te vallen als hij Taiwan binnenvalt (“Zo zal het waarschijnlijk gaan”) schiet de auteur van het boek ‘We moeten het even over Poetin hebben’ totaal in het verkeerde keelgat. Een totaal onrealistisch scenario, oordeelt hij: louter bedoeld om Europeanen schrik aan te jagen.

Galeotti beschouwt de leugens van Rutte als symptomatisch voor een breder probleem in het Westen. Politici maken zichzelf wijs dat leugens prima zijn, zolang ze maar voor de goede zaak zijn. “Een van de redenen waarom het Westen zich in een democratische crisis bevindt, is dat we politici hebben die tegen ons liegen en wij, de kiezers, ze daarmee weg laten komen.”