We moeten het hebben over het vaccin tegen gordelroos

Druktemaker Joost Oomen wil het bij De Nieuws BV hebben over de vaccinatie tegen gordelroos. “De gordelroosvaccinatie is niet gratis. En nu hoor ik u denken: nou en, ik heb geen gordelroos, ik was ook zeker niet van plan gordelroos te krijgen, dus wat kan mij die hele gordelroosvaccinatie nou schelen?”
Een vaccinatie tegen gordelroos kost nu 500 euro. Maar er valt veel voor te zeggen om dat bedrag te vergoeden, legt Oomen uit. “In Nature, toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift, verscheen een tijdje terug een onderzoeksartikel over gordelroosvaccinaties in Wales. Wat bleek: gevaccineerde ouderen liepen niet alleen minder vaak gordelroos op, ook hun kans op Alzheimer daalde. Gevaccineerden werden dus minder snel dement.”
