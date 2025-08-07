We moeten het hebben over het vaccin tegen gordelroos

Druktemaker Joost Oomen wil het bij De Nieuws BV hebben over de vaccinatie tegen gordelroos. “De gordelroosvaccinatie is niet gratis. En nu hoor ik u denken: nou en, ik heb geen gordelroos, ik was ook zeker niet van plan gordelroos te krijgen, dus wat kan mij die hele gordelroosvaccinatie nou schelen?”