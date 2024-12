We moeten het hebben over de radicalisering van de VVD Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 423 keer bekeken • bewaren

Toen ik van de week ‘s nachts niet kon slapen omdat het onheil van de wereld aanhoudend op de vensters bleef bonken, al kon het ook de storm geweest zijn, ging ik de handelingen van de Tweede Kamer lezen. Of eigenlijk het verslag van de commissievergadering waar VVD-Kamerlid Bente Becker haar beruchte motie lanceerde.

Het was een bijeenkomst met maar negen Kamerleden. De SP, die de motie steunde maar zich er later van distantieerde, was er niet eens bij aanwezig. Het CDA, ook een supporter, evenmin.

Ik las hoe Becker voortdurend fel de aanval opende op GroenLinks-PvdA wegens wat ze noemt 'wegkijken bij integratieproblemen'. Dat is het bekende rechtse frame, dat uitentreuren wordt herhaald ook al staat het op gespannen voet met de werkelijkheid. Becker had ook kritiek op de PVV. Niet vanwege de verderfelijke standpunten van die partij maar omdat ze te weinig in de praktijk worden gebracht. Terwijl de VVD volgens haar juist hard aan de weg timmert. “Ik ben heel benieuwd hoe de heer Boon nu aankijkt tegen de eigen rol van de PVV in het integratiedebat. Gaat de PVV in dit debat samen met ons kijken naar dingen die wel kunnen, zodat we ook met concrete oplossingen kunnen komen?”

Natuurlijk verkondigde ze ook mooie praatjes over rechtsstaat, gelijke kansen en tegen discriminatie maar toen haar gevraagd werd wat ze van de schokkende uitspraken van staatssecretaris Nobel vond, die voor staatssecretaris Nora Achahbar vorige maand reden waren haar ontslag in te dienen, weigerde Becker daar afstand van te nemen.

Deze week wierp nog een andere VVD’er het democratische masker af. Ulysse Ellian, zoon van de bekende oerconservatieve EW-columnist, beschuldigde het liberale dagblad NRC van antisemitisme omdat het de Israëlische oorlogsmisdaden aan de kaak stelt. Natuurlijk gebruikte hij daarbij "je zou bijna denken" maar dat is een truc. In deze geldt 'wie de suggestie doet, uit de beschuldiging'. Het is niet alleen een duistere verdachtmaking, het is ook een aanval op de vrije pers. Het soort aanvallen dat we van Wilders kennen.

Beide voorvallen laten weer eens zien dat de VVD aan het radicaliseren is. De partij biedt geen tegenwicht aan Wilders maar imiteert hem juist. Hij krijgt er zo in een keer 24 zetels bij. Ok, misschien iets minder vanwege een paar nog aanwezige dissidenten. De vraag is hoe lang het duurt voordat ook zij de conclusie van Achahbar overnemen.

Het gaat nooit over dit groeiend VVD-probleem omdat media nu eenmaal liever berichten over perikelen bij GL-PvdA, zelfs als die er niet zijn. Vrijwel alle politieke en maatschappelijke problemen waar we nu als land mee kampen zijn terug te voeren op de VVD, van huisvesting tot zorg. En ook migratie. Het is de VVD die tekeergaat tegen asielzoekers en ondertussen een veelvoud aan buitelanders als arbeidsmigranten naar Nederland lokt. Nee, dat doen ze niet zelf, dat doen de bedrijven die de partij sponsoren. De VVD legt ze in ruil geen strobreed in de weg.

Inmiddels zijn we in een politieke werkelijkheid beland die extra bescherming van de rechtsstaat vereist, een sinds de Tweede Wereldoorlog ongekende situatie. Waar komt de dreiging vandaan? Bij de PVV, opgericht door een VVD’er. Dat laatste is geen toeval. Vrijwel alle rechtsradicalen komen bij de VVD vandaan, van Verdonk tot Van Haga.

Dat is niet iets van vandaag of gisteren. De VVD kent sinds mensenheugenis een reactionaire vleugel die zich verzet tegen iedere maatschappelijke vernieuwing en vooruitgang. Tegen windenergie, tegen gelijke rechten voor homo’s, tegen het afschaffen van apartheid. Daar tegenover stond lange tijd een veel sterkere liberale vleugel die de vooruitgang niet wilde tegenhouden. Daardoor kon Nederland bijvoorbeeld toch als eerste land ter wereld begin deze eeuw het huwelijk voor homo’s openstellen, ook al was een deel van de partij, waaronder VVD-leider Frits Bolkestein, tegen.

Die liberale vleugel is geëlimineerd, zeker na de rechtse coup die vorig jaar werd gepleegd en die uiteindelijk tot de val van Rutte leidde. Yesilgöz vaart openlijk een veel rechtsere koers dan haar voorgangers. Ze leidt de partij in radicalisering, een proces dat we eerder zagen bij de Britse Conservatieven en de Amerikaanse en Franse Republikeinen. Partijen die door radicalen in het ultrarechtse kamp zijn getrokken.

Tijdens de eerder aangehaalde commissievergadering, waar Becker haar discriminerende motie lanceerde, ging het over gesloten gemeenschappen die gemonitord moeten worden zodat de overheid kan ingrijpen als ze te ver afdrijven van de samenleving. Volgens Becker betreft dat louter mensen met een migratieachtergrond. Dat Nederlanders die rechtstreeks van de Neandertalers afstammen een bedreiging voor de rechtsstaat vormen negeert ze. Zo'n spiegel hangt niet in de fractiekamer van de VVD.