We moeten goed nadenken of we nog wel mee willen doen aan zo'n hypocriet feest als het Songfestival Opinie

Anne Houtsma Blogger en wajonger

Zelf vind ik het ESF al jaren een overweldigend feest van knotsgekke acts en een overdaad aan prikkels. Zijn we niet vergeten waar het eigenlijk om draait?

Dit jaar werd Joost Klein ingezonden namens Nederland. Hij had een vrolijk liedje gemaakt over verbinden met gekke gabberpasjes en het werd zowaar een hype in Nederland. Zouden we winnen dit jaar? Hij gooide in ieder geval bij velen hoge ogen en had een grote gunfactor, te meer ook vanwege het grote verlies van z'n ouders op z'n 12e.

Waar ging het mis? Vrijdag verscheen hij plots niet op de generale repetitie en al gauw ging de geruchtenmachine op gang. Hij zou zich negatief hebben uitgelaten tegen de deelneemster van Israël. Hij zat onder een vlag en reageerde op een vraag die aan haar gericht werd. Want waarom zou ze niet hoeven te antwoorden?

Later werd het verhaal onnavolgbaar Hij zou iemand hebben geslagen wegens opmerkingen over z'n ouders, toen was het ineens een fotografe waarbij iets was voorgevallen. Het was erg verwarrend allemaal in ieder geval.

Het dieptepunt kwam toen hij uiteindelijk werd gediskwalificeerd. Ik ging er oprecht vanuit dat hij wat verschrikkelijks gedaan zou hebben. Anders zou hij toch niet zomaar gediskwalificeerd worden? Toen later meer verduidelijking kwam dat het ging om een ongepast gebaar naar de cameravrouw stond ik versteld. Wordt iemand om zoiets gediskwalificeerd? Daar moet toch meer aan de hand zijn, lijkt mij...

Het keurslijf van de EBU

Wat ik begrepen heb was het een opstapeling van meerdere kleine dingen waardoor uiteindelijk deze beslissing genomen is. Joost paste simpelweg niet in het keurslijf van de EBU.

Is dat een gegronde reden om iemand zo weg te sturen? Blijkbaar wel. Ik vind het in ieder geval een schande en hoop dat we volgend jaar twee keer nadenken of we nog wel mee willen doen aan zo’n hypocriet feest. Het Songfestival gaat toch om het hebben van plezier met elkaar en om het benadrukken van de diversiteit van de verschillende landen?

Volgens mij zijn we dat al jaren uit het oog verloren en heeft de EBU een fout gemaakt die je niet meer zomaar ongedaan kan maken. ESF zou ons meer met elkaar moeten verbinden dan ooit in plaats van ons nog verder van elkaar te verwijderen.