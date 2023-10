We leren vrouwen uit te kijken voor enge mannen in de bosjes, maar de enge mannen zijn meestal hun partners

27 okt. 2023 - 13:02

Mirzas Maar ...... Als we er vanuit moeten gaan dat wat een vrouw vertelt waar is, moeten we er dan niet ook van uit gaan dat wanneer een man een ander verhaal vertelt, dat dan ook waar is? Hoe help je dan een vrouw waarvan je niet weet of die de waarheid vertelt, zonder dat je de man, die ook de waarheid vertelt, tekort doet. En andersom, hoe help je dan de man?