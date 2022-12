We laten niemand vallen, tenzij je long covid hebt Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 109 keer bekeken • bewaren

Anne Vroegindeweij Redacteur bij internationale vrouwenrechten NGO ActionAid

Volgens onze minister van volksgezondheid Ernst Kuipers -die van de 'laat niemand vallen' partij- is het niet nodig hier meer geld aan uit te geven.

Amerikaanse en Engelse media waarschuwden vorige week voor de impact van long covid op de economie en overheden trekken hier miljarden voor uit. In Nederland blijft het pijnlijk stil. Tenzij je zelf een long covid-patiënt bent, dan is de kans groot dat je gisteren op één of andere lotgenotenpagina het jammerlijke nieuws las: ons kabinet zal volgend jaar geen geld beschikbaar stellen voor biomedisch onderzoek naar long covid.

Hiermee worden de honderdduizenden Nederlanders die nog dagelijks de strijd met het virus voeren in de kou gezet. Want dat is hoeveel mensen er naar schatting lijden aan een vorm van long covid. Een deel hiervan zelfs zó ernstig dat hun leven volledig stilligt. Zij zijn te ziek om te lopen of zelfs rechtop te zitten en kunnen hun rol als familielid, partner, collega, vriend of ouder niet meer vervullen. Om over de nachtmerrie van een kind met deze aandoening nog maar te zwijgen.

Long covid is een postinfectieuze ziekte en raakt de longen, het hart, de hersenen en de spieren. Het zit in je cellen, je bloed, je lymfen en je zenuwen. Artsen durven nog niet te behandelen maar wetenschappelijk onderzoek biedt genoeg aanknopingspunten. Zoals de toename van microstolsels, virusresten, ontstekingen in de hersenen en de verstoring van spierweefsels en het immuunsysteem. Wat deze aandoening zo ellendig maakt is dat zelfs een korte wandeling of om een grapje lachen werkt als katalysator van de symptomen. Om dat te voorkomen gaan we alle prikkels uit de weg en leven wij nog altijd in isolement, wachtend op een behandeling die werkt.

Je denkt misschien: zoek dan goed uit wat long covid veroorzaakt en welke behandeling daarbij past! Bingo, en dat kan door het optuigen van grondig en uitgebreid biomedisch onderzoek. Pieter Omtzigt ontdekte deze heilige graal maanden geleden al en diende samen met bijna de volledige oppositie een verzoek in om tien miljoen euro beschikbaar te maken voor biomedisch onderzoek. Afgelopen donderdag kwam het antwoord. Nee, zegt het kabinet, in de rijksbegroting voor 2023 zal 0 euro worden opgenomen voor biomedisch onderzoek naar long covid.

