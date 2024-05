We kunnen allemaal oorlogsvluchteling worden

Uit de cijfers van Vluchtelingenwerk blijkt dat voor het tiende jaar op rij het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog en geweld, is gegroeid. Daarbij springen vooral de 6,5 miljoen Syriërs en 3,9 miljoen Oekraïners in het oog. 76 procent van de vluchtelingen wereldwijd wordt opgevangen in landen met een laag- of middeninkomen. 70 procent in een buurland. Dringen die cijfers wel tot u door of bent u er immuun voor geraakt?