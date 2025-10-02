We hopen dat de moordmachine in Gaza gestopt wordt Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 112 keer bekeken • bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS Persoon volgen

De Salama familie in Gaza met wie wij contact onderhouden is gevlucht vanuit Gaza stad naar een ander deel in Gaza.

Zondag 28 september schrijft Salama mij:

Bombing and destruction are widespread in Gaza. More than 90 people lost their lives in 24 hours. Entire families were wiped out.

The situation here is slightly better then in Gaza City. I’m not saying we are completely safe, but our survival rate is 70%, comparable to Gaza, where the survival rate for a person does not exceed 20%.

Some people who came recently tell us that there are massacres taking place and genocide against families in the beach area. The beach area, in the western area of Gaza City.

The world only gets 10% of the information about what’s happening there.

Ik vroeg Salama wat voor informatie we missen. Hij antwoordt:

The real death toll. There are many people trapped under the rubble and no one can get them out. They are dying slowly. There are large numbers of missing people whose fate is unknown. There are entire families who were killed and no one knows anything about them.

De volgende dag komen president Trump and Netanyahu met een twintig punten-vredesplan. Ik stuur een kort berichtje hierover direct door naar Salama, maar zijn reactie blijft even uit. Alhoewel ik het gevoel heb dat iedereen in Gaza snakt naar vrede, en ik zelf ook, krijg ik steeds meer bedenkingen bij het vredesplan. Zoals, of Israël de genocide niet zal hervatten zodra de gijzelaars zijn terug gekeerd. Alhoewel het natuurlijk op zich erg goed is als de gijzelaars terugkeren, maar Israël heeft al eerder een staakt-het-vuren verbroken. Ook zet ik er mijn vraagtekens bij dat president Trump in de vredesraad komt en dat voormalig Brits premier Tony Blair wordt genoemd als mogelijk comitélid. Waarom wordt het bestuur van Gaza niet aan Palestijnen overgelaten? Op de website van de NOS zie ik een video van twee inwoners van Gaza die zich afvragen waarom president Trump de oorlog niet veel eerder al gestopt heeft en of hij misschien een resort wil maken van Gaza en of hij niet uit is op de olie in Gaza.

Salama antwoordt woensdag 1 oktober echter:

Hello, our dear friend, May. We are fine, thank God. We hope that the ceasefire will be implemented, this war will end, and all the hostages will return. We hope that the killing machine will be stopped, that the blood will stop, and that the hunger will end.

Unfortunately, yesterday, gunfire fell on our tents, but thank God no one was injured…We are approaching two years of killing and destruction.. We lost our home, we were separated from our families and loves ones, we lost our lives and our humanity. My children grew up without us giving them the attention they need…They are great to look at and they help me to ease the suffering I am going through.

Ik snap dit. Salama en zijn gezin hebben zoveel lijden meegemaakt. Hij schreef me laatst ook:

We want a ceasefire and peace in the world. We have seen death here in all its forms and colours.

Ik vind het bewonderenswaardig en inspirerend hoe Salama en zijn familie na twee jaar dood en destructie te hebben meegemaakt, nog steeds met zoveel liefde voor vrede in zijn hart reageert. Samen met Salama en zijn familie wens ik dat er gauw een einde aan het geweld komt in Gaza, dat de humanitaire hulp hervat wordt en dat de gijzelaars gauw vrij gelaten worden. En dat Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten waar geen aanklacht tegen is. Dat we voor elkaar zullen zorgen.

Ook zijn onlangs dappere opvarenden van de Sumud Flotilla gekidnapped door de Israëlische marine, onder hen ook Greta Thunberg en de Nederlandse Roos Ykema. Zij waren ongewapend en kwamen humanitaire hulp brengen aan de inwoners van Gaza. Ik vind dat het helpen van mensen in nood altijd een goede daad is, en dat Greta en Roos en de andere opvarenden gauw moeten worden vrijgelaten en dat ze niet gekidnapped hadden mogen worden. Roos Ykema wijst er in haar video op Tiktok nog een keer op dat Nederland dient te stoppen met militaire samenwerking met Israël, om sancties in te voeren en te stoppen met de medeplichtigheid aan de genocide in Gaza.

Verder werd donderdag 2 oktober bekend dat de regering wil dat zieke kinderen uit Gaza in Nederland zullen opgenomen worden in het ziekenhuis als er voor hen geen hulp beschikbaar is in de regio. Dezelfde dag stuurde Salama me foto’s van de kinderen van zijn buurman uit Gaza die gewond zijn geraakt. Een kindje is gewond geraakt aan haar oog. Een ander kindje had enorme kogelgaten in haar rug en in haar hand. Zo gruwelijk dat ik me er niet lekker door voel. Afschuwelijk dit geweld, dit dient echt te stoppen! Kinderen dienen gekoesterd te worden en we dienen met respect met elkaar om te gaan. Laten we voor de kinderen en elkaar en de natuur zorgen.

Hopelijk komt er gauw: Een wereld waarin alle kinderen kunnen spelen.