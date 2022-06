‘We hebben meer boeren nodig’

15 jun. 2022 - 12:02

Vandaag mooie brief hierover in nrc, van ene Jan kwantes: Boeren niet uitkopen. Jan rekent voor dat als we zouden stoppen met de boeren te subsidieren en allerlei belastingvoordeeltjes toe te spelen,, in 2030 driekwart vd boeren vanzelf verdwenen zouden zijn (dus ook veel meer dan 30% van hun vee), een riante oplossing lijkt mij, want die boeren zijn niet uit zichzelf geworden wat ze nu zijn, daar zit de overheid en de instituties en de subsidies achter. En zo sparen we de miljarden belastinggeld uit voor de uitkoop, die nu hoofdzakelijk bij de banken (vanwege de hoge hypotheken op die reusachtige stallen voor 300 koeien of 300.000 kippen) terecht komen. Mooie brief, Jan, zo is het maar net....