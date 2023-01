We hebben een smakeloos zwart/wit-probleem Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 307 keer bekeken • bewaren

Wie gal in de mond heeft kan geen honing spuwen.

Het nieuwe jaar is gewetenloos met de deur in huis gevallen. De Nederlandse en Duitse rechtsextremisten van de beweging White Lives Matter, zeggen schaamteloos dat zij verantwoordelijk zijn voor het projecteren van racistische leuzen op de Erasmusbrug tijdens de jaarwisseling in Rotterdam. Wie gal in de mond heeft kan geen honing spuwen. Dit blijkt weer uit de termen ''We must secure the existence of our people and a future for white children''. De slogan sloeg bij velen als een vuurwerkbom in.

Eer is teer en daarom probeer ik te begrijpen waarom deze beweging per se het bestaan van het volk en de toekomst van alléén de witte kinderen wil beschermen? Wil dit zeggen dat de toekomst en het bestaan van de gekleurde kinderen niet meetelt in onze Nederlandse samenleving?

Black Lives Matter is een internationale beweging die in het jaar 2013 is ontstaan vanuit politieke activisten in de Verenigde Staten. Dit als reactie op alle vormen van politiegeweld en etnisch profileren van mensen met een gekleurde huid.

Worden de witte Nederlanders in het maatschappelijke debat op een generaliserende manier in verband gebracht met criminaliteit? Is er uit een onderzoek gebleken dat etnisch profileren plaatsvindt bij witte mensen tijdens identiteits- en verkeerscontroles en preventief fouilleren? Riep ooit een witte man, gedurende een verkeerscontrole - door een gekleurde agent - ''I can't breathe" in Nederland? Waarom voelt dan de White Lives Matter-beweging zich geroepen om van zich te laten horen in Rotterdam?

Ondanks dat de Rijksoverheid in een brochure de eerste kernwaarde ''gelijkwaardigheid'' voorop heeft staan, is de samenleving sinds nieuwjaarsnacht degelijk verstoord. Wij hebben opnieuw een smakeloos zwart/wit-probleem. Nederland is nu eenmaal een land waar één op de drie mensen niet wit is. Vroeger was de gekleurde burger dankbaar, hield zich teruggetrokken en was aan het overleven. Nu eisen de gekleurde generaties van vandaag gelijkwaardigheid en stellen zich strijdlustig op. Verder vind ik dat je niet wit geboren hoeft te worden, om een échte Nederlander te kunnen zijn.