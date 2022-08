We hebben een prijspandemie en Den Haag en Brussel zijn stil

11 aug. 2022 - 16:14

@ Eric - Mark Rutte zal zelf inderdaad ervan overtuigd zijn dat hij het bijzonder goed doet, ook in acht genomen zijn extreem lange premierschap. De man is duur gezegd: neoliberaal gesubjectiveerd. Hij, en mede-discipelen als een Wopke Hoekstra, die spreken niet namens zichzelf. Op elk moment zeggen ze datgene wat een hogere macht hen ingeeft. Bij gewone mensen kan die macht de familietraditie zijn, de godsdienst, in combinatie met een hierdoor gevormd eigen geweten, met inbegrip van de zelf opgebouwde levenservaring. Hier komt heel wat samen. Die gewone mensen die ik bedoel, die zijn sceptisch, en in staat tot kritische distantie, weging van belangen, en toetsing aan de menselijke realiteit. Zo niet Rutte, Hoekstra et al. Hun innerlijke 'hogere macht', hun metafysica is precies dat wat de marktbewegingen en de machtigsten in de politieke economie hen spreekwoordelijk influisteren. Dat is een doorlopend proces met de beweeglijkheid van kwikzilver, zo capricieus is het. Zulke mensen kunnen zichzelf binnen korte tijd tegenspreken. Zelden hebben ze dit door. Als de markten altijd gelijk hebben, dan klopt alles wat je te berde brengt natuurlijk ook. Mark zei ooit gelovig te zijn toen de SGP dat graag hoorde. Hij had die partij nodig. Maar in de praktijk zie je hier niets van terug. Wie heilig gelooft in de markten, die verandert per seconde van karakter en opinie. En wie dat het beste kan verhullen, die wordt: premier.