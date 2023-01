We denderen voort op de ‘snelweg naar de klimaathel’: warmste nieuwjaarsdag ooit

1 jan. 2023 - 19:26

Na dertig jaar maken we rond de jaarwisseling weer een warmterecord mee (van 15.1 naar 15.9 graden). Los van de vraag of deze toename statistisch significant is, kunnen we niet anders constateren dat het in Nederland met Oud en Nieuw warmer wordt. Als deze trend doorzet lijken we af te stevenen op een Apocalyps waarbij de aarde zal verschroeien en alleen een sintel overblijft. Tot die tijd moeten we het hoofd koel houden en ontwikkelingslanden een warm en genereus hart toedragen. Als het aan de ontwikkelde landen ligt, moet het arme deel van de wereldbevolking afzien van welvaart die zelfs maar een beetje in de buurt komt van die welke de ontwikkelde landen met hun tomeloze uitstoot hebben verkregen. Kortom we zullen de ontwikkelingslanden moeten helpen om niet dezelfde fout te maken - daarvoor moeten wij een groot deel van onze welvaart opofferen. Wie dát niet ziet zit met zijn kop in het zand.