We beleven de langste kabinetsval uit de geschiedenis

Peter Kee probeerde naar het Tweede Kamer-debat over het stikstoffonds te kijken. Kee bekent dat hij het al snel voor gezien hield. Van Jole vertelt dat hij in de auto luisterde maar de uitzending moest stopzetten vanwege de verkeersveiligheid. "Ik dreigde in slaap te vallen door het debat".

De twee commentatoren bespreken de jongste ontwikkelingen in de stikstofcrisis maar dat gaat hen niet makkelijk af. De gesprekken slepen zich voort zonder dat er resultaat wordt geboekt. Kee wil zich er niet over uitlaten of de kwestie tot de val van het kabinet leidt maar Van Jole ziet dat die al gaande is in slow motion. "Dit kabinet kende de langste formatie uit de geschiedenis en beleeft nu ook de langste val, die kan nog maanden doorgaan. Maar ondertussen wordt er niks meer beslist of opgelost."

Kee licht toe hoe minister Rob Jetten onder vuur komt te liggen van de VVD omdat de klimaatmaatregelen ook gevolgen hebben voor automobilisten. "Daar wil de partij niet aan meewerken." Geruzie is het sleutelwoord, over alles en door iedereen. Daar zijn Kee & Van Jole het zeldzaam over eens.

Daarna gaat het nog even over het beëindigen van de tijdelijke huurcontracten. Het wetsvoorstel van PvdA en ChristenUnie werd op het laatste moment getorpedeerd door CDA en VVD. "Bij de ChristenUnie zijn ze zwaar gepikeerd daarover." Ook dat draagt niet beter tot een beter sfeer in het landsbestuur.