Watertekort: ‘Denk goed na of je je auto moet wassen’

3 aug. 2022 - 19:24

Laat er in de kop van Noord-Holland alvast een ontziltingsinstallatie aan de Noordzeekust worden gebouwd. Zodat deze het verkregen zoete water in het IJsselmeer kan lozen.... Restproduct (zout, zand e.d.) kan wellicht in zoutkoepels worden ondergebracht, gedumpt worden in de Limburgse mijnen of misschien dat er handzame tabletten c.q. bouwstenen van kunnen worden geperst... Maar bevolking vragen goed na te denken is heel goed bedoeld natuurlijk maar veel te veel moeite. "het volk" denkt pas na en gaat pas iets doen als iets fors geld gaat kosten. Tot die tijd zijn ze tegen want te duur.... zie aanschaf zonnepanelen. Dit naast dat je er versteld van staat hoeveel halve garen nog steeds voor de fun in brandstof slurpende SUV's de weg op gaan "om het geluidje" lekker doelloos rond te toeren. In het kader van de klimaatverandering zou dat soort gewoon van de weg moeten worden gehaald om ze te dwingen toe te kijken hoe hun vehikel ter plekke middels snijbranders in lekker handzame stukken word gesneden. Maar dit geheel terzijde.....

