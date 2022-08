Waterschaarste? Niet ons probleem!

17 aug. 2022 - 18:02

Schaarste het Planbureau en KNMI beweren wat anders. Trendmatig gezien vertoont de jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Nederland een zeer geleidelijke (lineaire) toename over de hele periode 1910-2019. In 1910 bedroeg de trendwaarde 692 mm en in het eindjaar 2019 is dat opgelopen naar 873 mm. Dat is een toename over 110 jaar met 26%. De neerslagcijfers zijn gemiddeld over 102 stations met een goede spreiding over Nederland (Buishand et al. 2011, 2013). Bron: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0508-jaarlijkse-hoeveelheid-neerslag-in-nederland

2 Reacties