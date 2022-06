Wat zou Sophie Hermans anders zijn dan de tassendrager van Rutte?

16 jun. 2022 - 10:05

We zijn in het debat altijd aan het wokken. We gooien alles in de pan en wokken alles door elkaar. Wilders is een zeer onfatsoenlijke pestkop. Iedereen die hem steunt en er voor kiest ondersteunt pesten. Dan vind ik dus dat er een streep moet komen. Na de streep is het ook waar dat de VVD een totaal verziekte partij is die mede en hoofdverantwoordelijk is voor de staat van het land. Hermans is niet een sterke fractieleider. Dat is deel 2. Ook iets afzonderlijk dus. Vervolgens is Hermans denk ik overspannen en valt kritiek haar zwaar. Het is duidelijk een optelsom . Dat overviel haar. Dit zijn dus drie verschillende dingen die door de vele complot denkers en "rechtse" mensen die ons land rijk is( ook in de reageer panelen hier trouwens) elke keer met elkaar worden verbonden. Ze hebben weinig met elkaar van doen. Wilders is overigens economisch gezien een VVD'er met een nog xenofober sausje er over heen. Wilders is geen gevolg. Wilders is ontspoord. We zijn alles door elkaar heen aan het wokken. Kockelmans doet dat ook. Ik vind het niet zo erg dat Wilders dus Hermans aanpakt, maar het is de taak van vooral opinie makers om dat goed te duiden. Wilders is een onfatsoenlijke pestkop. Hermans is een zwakke fractievoorzitter die ook maar een mens is.