Wat zou er gebeuren met de joden als Israël in een oorlog door moslims zou worden verslagen? Opinie

Hypothetische vraag: zouden moslims een Holocaust plegen als Israël verslagen zou worden? Het antwoord zal je verbazen...

Vanwege de aanhoudende agressie van Israël tegen Palestijnen is deze vraag mij de afgelopen zes maanden vele malen gesteld. Zowel vanuit de professie als socioloog, psycholoog, maar ook als moslim. En ik heb deze vraag tevens vaak aan mezelf gesteld. Wat nu als Israëls kolonisatieproject was gefaald? Hadden moslims de joden dan uifgeroeid? Laten we even in de geschiedenis duiken. Wat zou er gebeuren als Israël in een oorlog door moslims zou worden verslagen? Zouden alle joden vermoord worden?

Allereerst is de vraag verkeerd… Arabieren en Palestijnen zijn niet allemaal moslims. Het is waar dat Hamas en de Islamitische Jihad de belangrijkste groepen zijn die vandaag de dag tegen Israël strijden. Maar er is ook het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, opgericht door militante leider George Habash. Habash was christelijk.

Hamas bestond vóór 1987 niet. Fatah, opgericht door Yasser Arafat, was tussen 1965 en 1990 de grootste Palestijnse militante groepering. De PFLP kwam op de tweede plaats. Er is ook het Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP), opgericht door Nayef Hawatmeh. Hawatmeh is een Jordaanse christen.

Arabische christenen, en in het bijzonder Palestijnse christenen, hebben altijd voorop gelopen in de pogingen om weerstand te bieden aan de Israëlische bezetting, van de in New York gevestigde academicus Edward Said tot de Amerikaans-Palestijnse journalist Shireen Abu Akla; van politici als Hanan Ashrawi tot diplomaten als Afif Safieh, die diende als gezant van de PLO in Londen, Washington en Moskou.

De voormalige burgemeester van Bethlehem was Vera Baboun, een Palestijnse christen die heeft geschreven over “de wanhoop van tientallen jaren leven onder een buitenlandse bezetting”. De voormalige Palestijnse ambassadeur in Groot-Brittannië, Manuel Hassassian, was ook christen. “Wij als christenen maken deel uit van het sociale weefsel van de [Palestijnse] samenleving”, zei hij ooit, en voegde eraan toe: “Ik wil Kerstmis vieren in een vrij land.”

Koninklijker dan de koning

Laten we er ter wille van de argumentatie van uitgaan dat het conflict alles met religie te maken heeft. Waarom wachtten de moslims dan 1400 jaar met het uitroeien van de joden? In een toespraak tijdens de Channukah-viering afgelopen december zei de Amerikaanse president Joe Biden: “Als er geen Israël zou zijn, zou er geen Jood ter wereld zijn die veilig was.”

Ironisch genoeg zei David J. Wasserstein, hoogleraar joodse studies aan de Vanderbilt Universiteit, het volgende in een artikel met de titel: Wat deden de moslims voor de joden? "Als de islam er niet was geweest, zou het jodendom in het westen zijn verdwenen en zou het jodendom in het oosten slechts een zoveelste oosterse sekte zijn geworden."

De drievoudige Pulitzerprijs-politiek commentator en auteur Thomas Friedman is ook joods. Hij zei: "Als alle Joden in de wereld niet naar Europa waren gegaan, maar in het Ottomaanse Rijk hadden gewoond, zouden er vandaag de dag nog zes miljoen Joden in leven zijn.”

Dus waarom probeert Biden koninklijker te zijn dan de koning? Een staat, geregeerd door de Islam, is nooit een bedreiging voor de Joden geweest en zal dat ook niet zijn. 1400 jaar lang beschikten moslims over alle middelen om een ​​genocide tegen de Joden te plegen

Geschiedenis is erg belangrijk om te lezen om specifieke levensfeiten te kunnen contextualiseren en begrijpen. Hoe komt het dat zowel moslims als joden uit Spanje werden verdreven na de Europese triomf over de moslimheerschappij die 800 jaar duurde? Nogmaals, waarom floreerden christenen en joden onder de islamitische heerschappij in Spanje, hadden ze toegang tot de macht en droegen ze positief bij aan de beschaving?

Waarom vond de Holocaust in Europa plaats en niet in de moslimwereld? Waarom was Albanië, het enige Europese land met een moslimmeerderheid, het meest succesvolle land in het redden van Joodse levens tijdens de Tweede Wereldoorlog? Holocausthistoricus N.H. Gershman zegt dat “bijna alle Joden die tijdens de Duitse bezetting binnen de Albanese grenzen woonden, zowel degenen van Albanese afkomst als vluchtelingen, werden gered. Het is indrukwekkend dat er aan het eind van de oorlog meer Joden in Albanië waren dan daarvoor.” (Norman H. Gershman, “Besa: moslims die joden hebben gered in de Tweede Wereldoorlog”).

Het Ottomaanse Rijk was eeuwenlang de machtigste macht ter wereld. Het beschikte over alle middelen om de Joden binnen zijn grenzen en daarbuiten uit te roeien. Waarom deden ze het niet? De Ottomanen stuurden hun marine om de Sefardische Joden van Spanje te redden van de Spaanse Inquisitie in 1492. Sultan Bayezid II “zond door het hele rijk proclamaties uit dat de vluchtelingen verwelkomd moesten worden. Hij gaf de vluchtelingen toestemming om zich in het Ottomaanse Rijk te vestigen en Ottomaanse burgers te worden. Hij maakte het gedrag van Ferdinand II van Aragon en Isabella I van Castilië belachelijk bij het verdrijven van een klasse mensen die zo nuttig waren voor hun onderdanen. Je durft Ferdinand een wijze heerser te noemen,’ zei hij tegen zijn hovelingen, ‘hij die zijn eigen land heeft verarmd en het mijne heeft verrijkt! Bayezid richtte zich tot alle gouverneurs van zijn Europese provincies en beval hen de Spaanse vluchtelingen niet af te weren en hen vriendelijk en welkom te ontvangen.”

Tijdens een Intelligence Squared-debat in 2019 zei de Israëlische historicus Ilan Pappé dat joden in de Arabische wereld veel beter werden behandeld dan joden in christelijke landen, vooral in landen als Irak, Marokko en Egypte. Tot de opkomst van het zionisme bekleedden joden in de Arabische wereld machtsposities en maakten ze deel uit van het sociale weefsel dat eeuwenlang bestond. Dat weefsel werd in de eerste plaats doorbroken door de zionistische ideologie die de joden vertelde dat zij niet tot de Arabische wereld behoorden, en in de tweede plaats door de reactie van fanatieke Arabische nationalisten die de joden vertelden te kiezen tussen het zionisme en het jodendom.

Het gaat om vrijheid en zelfbeschikking

Het ‘moslims haten joden’ of ‘moslims zouden joden uitroeien’ is een oud oriëntalistisch verhaal dat zionistische intellectuelen vaak aan hun publiek opleggen. Zij weigeren een meer genuanceerde benadering van de geschiedenis. Als Fatah de seculiere, Hamas de islamitische en de PFLP de christen-leninist allemaal vijanden van Israël zijn, maakt dat dan niet het simplistische verhaal van ‘moslims versus joden’ vals?

De christelijke Palestijnen zijn een ongemakkelijke herinnering dat het conflict in het Heilige Land niets te maken heeft met theologie en alles met vrijheid en zelfbeschikking. Wat uw kijk op Jezus of Mohammed ook is, als u een Palestijnse inwoner van de Westelijke Jordaanoever bent, bent u het slachtoffer van de langste militaire bezetting ter wereld.

De kruisvaarders slachtten in 1087 90.000 mensen af ​​in Jeruzalem. De straten van Jeruzalem waren rood van het bloed. De kruisvaarders doodden ook moslims, joden en Byzantijnse christenen. Toen de moslims onder Saladin in 1187 Jeruzalem heroverden, hadden ze gemakkelijk het bloedbad kunnen herhalen dat de moslimburgers werd aangedaan. In plaats daarvan keerden de joden en moslims na de herovering van Jeruzalem terug naar de stad. En de Arabische christenen bleven in de stad.

De Europese christenen (de kruisvaarders) werden veilig teruggestuurd naar Europa onder de bescherming van het moslimleger. Er vonden geen bloedbaden plaats. Geen bloedvergieten.

Als we zeggen dat alle Palestijnse vluchtelingen naar hun land moeten terugkeren, bedoelen we niet de moord op Joden. Het westerse imperialisme heeft twee grote misdaden begaan. Eerst mishandelden ze de Joden in Europa. Ten tweede hebben ze, in plaats van het probleem op te lossen, de Palestijnen verdreven en de Joden op hun plaats gezet.

Ze lieten de Palestijnen boeten voor Europa’s misdaden tegen de Joden uit het verleden.

Beeld: een kunstwerk van Kader Attia op de tentoonstelling Joden en Moslims in het Historisch Museum van de Immigratie te Parijs, in 2022.