Wat zijn nu die banden tussen Jeffrey Epstein en Israël?

Wat zijn nu precies de banden tussen de veroordeelde kindermisbruiker en vrouwenhandelaar Jeffrey Epstein en Israël? Die vraag kreeg het team van De Marker (BNNVARA) de afgelopen tijd vaak gesteld. Van de vriendschap tussen Epstein en voormalig Israëlisch premier Ehud Barak, tot donaties aan illegale nederzettingen op Palestijns grondgebied en de geruchten dat Epstein een agent was van de Israëlische geheime dienst Mossad. De Marker dook in de materie en dit is wat ze vonden: