Wat Wilders werkelijk wil is baas zijn van een dwangstaat Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 201 keer bekeken • bewaren

Zaterdagavond zei Richard van Zwol, formateur van het huidige brekebenenkabinet, bij Nieuwsuur dat achteraf gezien Geert Wilders premier had moeten worden. Het was tenslotte sinds het aantreden van Den Uyl een vaste gewoonte geweest de minister-president uit de grootste partij te rekruteren.

Hij had uiteraard nog niet gezien wat Pieter Omtzigt over de gemankeerde premier te melden had. Deze vertelde de volgende ochtend aan Rick Nieman hoe Wilders aan het begin van de formatie voorstelde op het bezit van de Koran vijf jaar gevangenisstraf te zetten. En ook nog eens jaren op het bezetten van de straat in het kader van een demonstratie. Dat had Omtzigt toen tegengehouden, meldde deze. En wel om te illustreren dat niet alleen hij tijdens de onderhandelingen uit zijn slof schoot. Hij wekte de indruk dat ook Wilders wel eens een knoopje kon laten vallen. Uiteraard nam de nepboerin het na het interview meteen voor de politicus van het jaar op maar dat doet zij wel vaker.

Omtzigt daarentegen heeft geen curriculum van leugens en verdraaiingen. Bijna even interessant was de onthulling dat premier Schoof hem had verzekerd dat hij in het kabinetsberaad geen racistische ontsporingen meer zou tolereren. Als je op het verhaal van Omtzigt afgaat, zijn die er dus wel degelijk geweest.

Al aan het begin van de coalitie-onderhandelingen maakte Wilders duidelijk wat zijn einddoel is: een dwangstaat onder zijn leiding. Niet dat dit een nieuwigheid was. Iedereen met meer hersens dan een garnaal weet dat. Het bizarre is dat hij het waagde dit soort punten op tafel te leggen tijdens een serieuze onderhandeling over een nieuw kabinet. Het bewijst opnieuw dat hij een gevaar in het Catshuis zou zijn geworden. De politicus van het jaar is een verklaarde vijand van democratie en vrijheid.

Het probleem is dat dit gevaar in Nederland nauwelijks onderkend wordt. Als iemand voorstelt vijf jaar gevangenis te zetten op het bezit van een boek, dan vraagt een normaal mens toch: 'Ben je helemaal van de pot gerukt? Heb je vanochtend je tabletten niet ingenomen of juist te veel?' Zo niet Omtzigt en Yesilgöz. Die gaan verder met onderhandelen en babbelen. Van de nepboerin hoef je niets anders te verwachten maar van hen?

Je zult zien dat het nu in de media uitsluitend gaat over hoe Omtzigt het tijdens het interview even te kwaad kreeg. En niet over zijn brisante onthullingen. Het zou de sfeer maar bederven rond de Politicus van het Jaar, die de stemming onder het volk zo goed aanvoelt. En Richard van Zwol, ach, Richard van Zwol….

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten dicht zijn. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.