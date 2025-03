Wat Wilders nu echt zou moeten doen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 238 keer bekeken • bewaren

Vooraf aan het debat in de Tweede Kamer over Europa en Oekraïne bespreken Kee & Van Jole de politieke verhoudingen. Kee constateert dat Wilders zich op de vlakte houdt en dat binnen het kabinet vooral VVD de toon zet. Wilders die Poetin lang zag als een ideale leider laat die koers steeds meer los. "Hij wil het kabinet nu niet laten vallen, want dan komt hij te boek te staan als vriendje van Trump én Poetin en dat is electoraal niet interessant."

Van Jole wijst er op dat de PVV-leider juist een belangrijke rol zou kunnen vervullen. "Viktor Orban, de premier van Hongarije, is het grootste obstakel voor de Europese samenwerking en die steunt Poetin. Orban is niet alleen een belangrijke bondgenoot van Wilders maar ook een persoonlijke vriend. Wilders zou het op zich kunnen nemen om Orban proberen over te halen om zich bij de rest van de Europese landen te voegen. Waarom doet hij dat niet?"

De twee praten ook over de rol van Dick Schoof. Volgens Kee gaat die na een klungelige aanloop steeds beter functioneren. Van Jole ziet dat anders. Hij stelt dat de ongekozen ambtenaar Schoof premier is geworden met als missie te voorkomen dat dit kabinet onder invloed van de PVV de schade kan aanrichten die Trump nu in Washington veroorzaakt. "Dat is Schoof goed gelukt. Dit kabinet doet bijna niks. Maar nu is het tijd om te handelen en loopt hij tegen nieuwe problemen aan."

Wilders eist dat er miljarden uitgetrokken worden voor de 'gewone Nederlanders' als er steun naar Oekraïne gaat. De vraag is waar dat vandaan moet komen. Kee wijst op de voorstellen van SP-leider Jimmy Dijk en GroenLinks-PvdA om de vermogende aan te pakken. "Daar hoor je Wilders niet over." Van Jole weet wel waarom: "In tal van landen komt extreemrechts op omdat ze met veel geld gesteund worden door miljardairs, van Frankrijk tot de VS. Zij helpen de rijken nog rijker te worden."