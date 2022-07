Wat vrouwen (en mannen) misschien dwingt meer uren te werken

17 jul. 2022 - 7:42

Het is mij al jaren een doorn in het oog dat vrouwen prinsesjes worden genoemd als ze kiezen voor een parttime baan. Helemaal als er zorg is voor de kinderen. Alsof het ouderschap op zich al geen fulltime en een zeer verantwoordelijke functie is. Met name door seksegenoten, vaak hoog opgeleide vrouwen die er niet voor terugschrikken hun mening als de enige waarheid te beschouwen. Want voor kinderen zorgen is voor hen een bijzaak. Ondergeschikt, nauwelijks te zake doende want jij dient de samenleving onvoldoende als je je kind geborgenheid en een liefdevolle solide basis wilt bieden door er lijfelijk voor ze te zijn. Voor het ouderschap hoef je niet opgeleid te zijn, geen sociaal, economisch inzicht te hebben, geen organisatietalent, geen inlevings - en uithoudingsvermogen, geen leiderschapskwaliteiten, geen ambitie, geen dienstverlenende eigenschappen, je hoeft je niet op te offeren, niet over te werken, niet in teamverband te werken, niet individualistisch te zijn. Stel deze kwaliteiten fulltime in dienst van de samenleving, de werkgever, de aandeelhouder, voor een inkomen waar je niet eens je gezin van kan onderhouden. Dus idd. werken jij en je man naar hun voorkeur 80 uur per week. Een nieuwe vorm van slaven drijven, je onderdanig maken voor het algemeen belang. Wat het uiteindelijk oplevert in economisch opzicht is nog meer inkomensongelijkheid, meer burn outs en sleutelkinderen. Verwaarloosde kinderen. Is de samenleving daar serieus mee gediend?

