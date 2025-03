Wat voor vrede in Gaza? Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 141 keer bekeken • bewaren

Peter Laban Lid van de GroenLinks Werkgroep 48-Palestina in Wageningen

Ik schrijf dit op 8 maart 2025, internationale Vrouwendag. Vandaag werd bekend gemaakt dat er sinds het annihilatie-offensief van Israël in Gaza 12.000 vrouwen zijn vermoord. Naast de 15.000 kinderen en de 18.000 mannen/burgers. In de West Bank krijgen de pogroms een Gaza-karakter. Destructie van hele wijken, waternetwerken, onthouden van voedsel, ongeremd doodschieten van vrouwen en kinderen. Het verzet van een jonge garde Palestijnen houdt stand, net als het verzet van alle Palestijnse facties in Gaza. En hier zitten wij op een zonnig maar fris terrasje voor ons huis in Bir Zeit, uitkijkend over een vredige vallei met gelukkig geen Israëlische kolonies in ons gezichtsveld. Alle fruitbomen zijn gesnoeid en we hopen dat ze dit jaar weer goed vrucht dragen.

Micro-barbarij

Vanmiddag kwam Ikram bij ons langs in Bir Zeit, een zeer goede vriendin van mijn echtgenote Huda uit haar El Funoun tijd, de wereldbekende Palestine Debke Dance Troupe. Zij woont aan de oostrand van Ramallah, vrijwel onder de muur van een Joodse kolonie. Er is niemand meer die haar durft te helpen haar stuk land langs die muur te ploegen en te planten - je kan zomaar omver geschoten worden. Ze durft niet veel langer dan 3 uur van huis te zijn, niet wetend wat er intussen kan gebeuren. Onlangs stormden zes Israëli soldaten haar huis binnen, vroegen wat ze deed, doorzochten haar smartphone, terwijl een van de zes een traangas bom haar woonkamer ingooide... Zomaar een heel klein voorbeeld uit de duizenden van Israëls barbaarse aggressie in Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

Het anti-Trump Rivièra Plan

Trump heeft het voor elkaar. Zijn knettergekke en onwaarschijnlijke plan voor de ontwikkeling van een luxe resort in de Gaza Rivièra, na verdrijving van alle Palestijnen, heeft zijn doel bereikt. Het heeft de omringende Arabische landen gedwongen met een tegenvoorstel te komen. Eindelijk een unaniem plan van vrijwel alle Arabische en islamitische meerderheidslanden. Ze moesten wel, inclusief het opdraaien voor de rekening. Een 5-jaren plan van $53 miljard voor de reconstructie van Gaza en een oproep voor algemene vrije verkiezingen voor een vernieuwde Palestijnse Autoriteit. Hamas is hiermee akkoord gegaan. De VN, China, Frankrijk, Duitsland, UK en Italië hebben hun steun betuigd. De VS en Israël hebben het plan als niet adequaat naar de prullenbak verwezen. Maar misschien gaat hier dan eindelijk een draai naar een betere richting en vrede gemaakt worden? We blijven sceptisch.

Wie betaalt? Niet Israël?

Voor een groot deel de rijke Arabische Golflanden. Een 100-landen donor conferentie en een recovery trust fund zijn in de maak. Maar geen letter die verwijst naar de twee landen die deze miljarden schade en al het leed hebben veroorzaakt. Het schijnt niet normaal te zijn dat de vandaal betaalt voor de aangerichte schade. Israël en de USA worden niet verantwoordelijk gehouden. Als alles opgebouwd is, kan alles weer opnieuw in puin geschoten worden door Israël met Amerikaanse bommen. Het kost Israël niets. De USA financiert de genocide en destructie.

Algemene vrije verkiezingen en governance?

Het lijkt een winstpunt, mits alle politieke partijen daaraan mee kunnen doen en een vrije uitkomst wordt gerespecteerd, ook als Hamas veel stemmen krijgt, en niet zoals in 2006 zo'n vrije democratische verkiezing (ik was erbij) door Israël en het Westen om zeep wordt geholpen. Zien is geloven.

Hamas en Yahya Sinwar hebben al heel lang aangegeven dat ze de governance van Gaza graag overlaten aan een betrouwbare PA (niet de corrupte collaboratie club van het huidige PA leiderschap). Dit zou in principe mogelijk zijn door vrije democratische verkiezingen, zoals eerder gezegd. Of Israël en de VS dat zullen toestaan is een levensgrote vraag. Blijft dat Hamas nog steeds in Gaza de touwtjes in handen heeft, administratief, sociaal, economisch en militair. Net als Hezbollah in Libanon zullen ze zich nooit laten demilitariseren (het is militair ook onmogelijk). Terecht, want Israël is volstrekt onbetrouwbaar.

Het sinistere woord van Israel

Israël heeft tot dusver nog geen enkel akkoord nageleefd. Niet in 1947, niet met Oslo, niet in Libanon (nu al honderden schendingen van het recente bestand) en ook nu niet in Gaza met het 3-fasen cease-fire akkoord waar meer dan een jaar over is onderhandeld. De afgesproken tweede fase wordt al weken gesaboteerd. Israël beroept zich op een uit de lucht gegrepen ad-hoc voorstel van Trump voor een verlengde eerste fase en beschuldigt vervolgens Hamas ervan dat het zich daar niet aan houdt. Perfide. Alle grote hulpgoederen (mobile houses en groot materieel) staan nog steeds aan de Egyptische kant van de grens. De levering van voedsel, brandstof en medicijnen is sinds een week nu volledig stopgezet (dat is een oorlogsmisdaad in het kwadraat). Netanyahu en het hele Israëlische politieke leiderschap zal er alles aan doen om onder het Arabische voorstel uit te komen, met steun van de USA, en .... ja, waarschijnlijk ook toch Europa.

Als Europa serieus is met zijn steun aan het Arabische plan, dan zijn de belangrijkste acties om druk op Israël te zetten, het opschorten van de EU handels en militaire verdragen met Israël, Israël te dwingen een goed deel van de reconstructie te financieren en zich te houden aan gemaakte afspraken, voor die verdragen weer geactiveerd kunnen worden. Zo niet dan zal het Israëlische geweld en het verzet daartegen gewoon doorgaan. Hoe zit het met Europa’s moraal?

Vrede in Gaza?

We hopen, bidden, roepen alle heiligen en mensen met gezond verstand op die wat macht hebben om dat te bewerkstelligen. Wat nog ontbreekt in de laatste voorstellen is wie en hoe de grote gasbel in Gaza's/Palestina's territoriale wateren gaat exploiteren. Die gasbel vormt een belangrijk deel van de grotere bel voor de Mediterrane oostkust, van Egypte tot Turkije, uiterst belangrijk voor Europa's energie voorziening. En ook voor de financiering van Gaza’s reconstructie. Wat ook ontbreekt is elk realisme over wie nu de Gaza strip gaat beheren, wie het gewone leven in goede banen gaat leiden, wie zorg draagt voor de uitvoering van de reconstructie, wie zorgt dat Gaza niet opnieuw in puin wordt gebombardeert.

Hier in Bir Zeit is de nacht helder en wat minder koud, de omgeving kalm en sereen... Wat een contradicties.