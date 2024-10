Wat vinden wij van oorlogen, vroeg ik jullie

JoostdeF: ‘Vrede is een breed begrip. Om het te begrijpen als de afwezigheid van oorlog, moeten we oorlog ruim definiëren. ‘Oorlog is een georganiseerde, destructieve confrontatie tussen groepen, staten of systemen, waarbij geweld, onderdrukking of dwang wordt gebruikt om politieke, economische, territoriale of ideologische doelen te bereiken. Dit geeft een antwoord op hoe we vrede kunnen bereiken: We moeten stoppen met georganiseerde destructie voor politieke, economische, territoriale of ideologische doelen.’ Verderop in zijn reactie, vraagt Joost: ‘Ga je nu ook 25 stukjes over vrede schrijven? Als je uit een bos wilt komen, moet je je richten op de plekken tussen de bomen en niet op de obstakels.’