Wat verstaat het kabinet werkelijk onder zelfredzaamheid? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Dat kan alleen maar een heel vervelende boodschap zijn

In het beleid van het kabinet-Rutte IV wordt steeds meer zichtbaar dat het begrip zelfredzaamheid een dominante rol zal gaan vervullen.

Als het beleid van de Rutte-kabinetten over vele onderwerpen wordt geanalyseerd dan ontkom je er niet aan vast te stellen dat deze kabinetten vele voorzienbare ontwikkelingen op tal van strategische gebieden te laat heeft ontdekt. Of actief bezig is geweest om voorzienbare problemen in het leven te roepen. Zoals het vrijgeven van een groot deel van de voorraad betaalbare woningen aan buitenlandse investeerders.

Met gevolg dat er nu dan ook geen snelle en grondige oplossingen meer te realiseren zijn voor een omvangrijke groep van problemen in bijna alle sectoren van de samenleving. We zijn gewoon te laat en mogen blij zijn als over 10 jaar met veel geluk een groot deel van de huidige problematiek zal zijn opgelost.

Voor ouderen en jongeren kan dat heel problematisch uitpakken. Ouderen die dringend behoefte hebben aan thuiszorg vanwege het langer thuis moeten blijven wonen en die zorg niet meer kunnen krijgen vanwege personeelstekorten en het door vorige Rutte kabinetten volledig doen afschaffen van de verzorgingshuizen, zijn nu al goed de klos. Om nog maar te zwijgen over de jongeren. Die geen enkel vooruitzicht hebben op het bemachtigen van een betaalbare huurwoning of starterswoning de komende jaren.

Al deze hiervoor genoemde problemen waren door de Rutte-kabinetten te voorzien geweest. Zeker als ze ook nog eens door verkeerd beleid zelf zijn veroorzaakt. Zoals het stikstofprobleem en de schaarste aan vakmensen op de arbeidsmarkt die beide niet zomaar uit de lucht komen vallen. Allemaal voorzienbare of zelf veroorzaakte problemen die de samenleving steeds meer gaan ontwrichten.

Rutte IV volstaat tot nu toe met het afgeven van waarschuwingen om geen verwachtingen te wekken bij de burgers waarvan ze weet dat ze dat niet kunnen waarmaken. Zo heeft minister Kaag al snel laten weten als minister van Financiën dat het geld nagenoeg op is en dat ze politiek al moeite genoeg heeft om het huishoudboekje van de Nederlandse staat rond te krijgen. Daarvoor moet Rutte IV nog deals sluiten met andere partijen die een meerderheid in de Eerste Kamer hebben..

Het beetje geld dat er nog is voor burgers met de laagste inkomens kan vanwege de slechte staat van de automatiseringsomgeving van onze uitvoeringsinstanties niet eens fijnmazig genoeg bij juist die specifieke doelgroep worden gebracht. Zo treurig is het gesteld bij de overheid als het gaat om automatiseringssystemen bij de uitvoeringsinstanties.

Zelfredzaamheid is het toverwoord dat thans door Rutte IV omarmd wordt om haar eigen falen te kunnen maskeren.

Een slimme variant van het beleid van zelfredzaamheid van de overheid liet minister Kuipers van Volksgezondheid recent zien. In plaats van een heldere leidende rol te vervullen in het langetermijnbeleid om nieuwe corona-uitbraken het hoofd te kunnen bieden, kwam hij met een nieuwe aanpak die menigeen heeft verrast. Vooral de sectoren die het aangaan.

Alle sectoren moeten nu zelf namelijk maatregelen nemen om voornoemde uitbraken het hoofd te kunnen bieden. Mocht dat niet of onvoldoende lukken dan zal Kuipers pas in beeld komen en leiding gaan geven aan een centraal geleide aanpak.

Slim bedacht want als overheid heb je dan altijd een goed verweer op de schuldvraag als opnieuw het gevoerde coronabeleid in 2022/2023 later ter discussie zal worden gesteld.

Kuipers kan alsdan simpel antwoorden dat hij wel moest ingrijpen omdat de sectoren zelf hebben gefaald in het tijdig nemen van de juiste maatregelen en het handhaven ervan in hun sectoren om de besmettingen tegen te gaan. Zelfredzaamheid geformuleerd in een slim bedachte nieuwe verpakking!

Hoogste tijd dat het kabinet Rutte IV aan al haar burgers eindelijk eens laat weten wat de burgers onder zelfredzaamheid onder Rutte IV moeten verstaan. Dat kan alleen maar een heel vervelende boodschap zijn! Een boodschap die wel helderheid zal geven en geen verkeerde verwachtingen meer wekt bij burgers zolang Rutte IV nog aan de macht is.

Nog langer een harde sociaal-economische werkelijkheid voor grote groepen burgers met het verhullend begrip zelfredzaamheid te maskeren is jegens alle Nederlandse burgers laf.

Burgers hebben het recht om eerlijk geïnformeerd te worden over alle eventuele gevolgen voor hen van het zelfredzaamheidbeleid op tal van terreinen van de huidige regering.

Dan weet eindelijk iedere burger waar die aan toe is.