Wat Trump onthulde over zijn ontmoeting met Wilders Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1291 keer bekeken • bewaren

Het lijkt mij dat er tot de bodem uitgezocht moet worden hoe dit tot stand gekomen is.

Groot was de verbazing in Nederland toen in de loop van woensdagmiddag bleek dat Geert Wilders tijdens de NAVO-conferentie een ontmoeting had gehad met Donald Trump. Die verbazing sloeg om in verbijstering toen tijdens de persconferentie van Trump hem een vraag gesteld werd over deze kwestie. Trump deed wat lacherig over de zaak maar stelde dat de Nederlandse regering, je denkt dan aan premier Schoof, bemiddeld had om Wilders met hem in contact te brengen.

Trump vond het vreemd dat een oppositieleider die kans krijgt via de regering. Wij gaan dat niet doen in ons land, vond hij. Zijn reactie is begrijpelijk want het is ook heel erg vreemd. Hoe is het mogelijk dat een fractieleider die nog maar heel kort geleden het kabinet heeft opgeblazen met behulp van hetzelfde kabinet een free ride krijgt met de Amerikaanse president met geen ander doel dan hem extra glans te geven in het kader van de naderende verkiezingen.

Het lijkt mij dat er tot de bodem uitgezocht moet worden hoe dit tot stand gekomen is. Als inderdaad Schoof of een andere bewindspersoon van dit demissionaire kabinet dit een-tweetje in elkaar gezet heeft, lijkt mij een motie van wantrouwen op zijn plek.

Want deze persoon dient niet het landsbelang, maar is blijkbaar iets schuldig aan Geert Wilders en daarmee niet meer te vertrouwen. Bovendien weten we al dat de huidige Amerikaanse regering niets liever wil dan regime change in Nederland en daarvoor de verkiezingen gaat manipuleren. Het gaat echter nog veel verder als de huidige demissionaire regering daar een handje aan mee helpt.