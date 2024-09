Wat rijmt er op oorlog?

Helaas is de oorlog niet verdwenen. In de Volkskrant (6/9/24) lees ik een indrukwekkend verhaal over de Palestijnse dichter Ghayath Almadhoun.(45) In Syrië geboren, nu wonend in Berlijn, en in bezit van een Zweeds paspoort. Hij merkt sinds de aanvallen van Hamas op 7 oktober dat hij geen podium meer krijgt, maar zegt: “Maar ik vlucht niet meer. Ik wil me ervoor inzetten dat Europa multicultureel blijft. Of je nu Roma bent, of feminst, of jood, of vrijdenker of Palestijn, je moet je verbinden met wat er om je heen gebeurt. Alleen dan kun je komen bij gevoelens van schuld, schaamte en verantwoordelijkheid. Alleen dan kun je de wonden aanraken die wij mensen hebben.” Aan het eind van het interview vertelt hij dat vijftien Palestijnse schrijvers ook dood zijn. “Welke schrijvers in het Westen hoor je daarover?”