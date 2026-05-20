Wat ons nog samenhoudt

Er was een tijd waarin sommige waarden breder gedeeld werden dan nu, omdat er meer besef was dat een samenleving alleen werkt als mensen zich met elkaar verbonden voelen. Vrijheid hoorde bij verantwoordelijkheid. Vooruitgang ging samen met gemeenschapszin. En politiek draaide niet alleen om winnen van elkaar, maar ook om het bouwen aan iets gezamenlijks. Dat gevoel zijn we voor een deel kwijtgeraakt.

Alles werd een tegenstelling

De afgelopen jaren lijkt politiek steeds vaker te draaien om kampen. Links tegenover rechts. Stad tegenover regio. Hoogopgeleid tegenover praktisch opgeleid. Nieuw tegenover traditioneel. Alsof iedere discussie alleen nog gewonnen kan worden als de ander verliest.

Maar de meeste mensen leven helemaal niet zo. Zij zijn bezig met hun werk, hun gezin, hun buurt en hun toekomst. Zij willen niet iedere dag een cultureel of politiek gevecht voeren. Ze willen dat dingen werken. Dat de zorg bereikbaar blijft. Dat een woning betaalbaar is. Dat hun kinderen kansen krijgen. Niet alles hoeft een strijd te zijn.

Van samenleving naar systeem

Tegelijkertijd is veel beleid afstandelijker geworden. Mensen lopen vast in regels, loketten en formulieren. Professionals krijgen minder vertrouwen en meer controle. De menselijke maat verdwijnt daardoor langzaam uit beeld. Dat voelen mensen. In hoe moeilijk simpele dingen soms zijn geworden. In hoe vaak mensen het gevoel hebben dat systemen belangrijker zijn geworden dan de mensen waarvoor ze bedoeld zijn.

Mensen willen vooruit

Wat ik veel zie, is dat mensen helemaal niet terug willen naar vroeger. Maar ze willen ook niet mee in een samenleving waarin alles draait om snelheid, individualisme en voortdurende verdeeldheid. Mensen zoeken iets anders. Ze zoeken houvast. Gemeenschap. Vertrouwen. Een gevoel dat ze erbij horen en dat hun inzet ertoe doet.

Vrijheid én verantwoordelijkheid

Misschien moeten we opnieuw leren dat vrijheid en verantwoordelijkheid bij elkaar horen. Dat een samenleving sterker wordt als mensen niet alleen aan zichzelf denken, maar zich ook verantwoordelijk voelen voor elkaar. Dat betekent niet dat iedereen hetzelfde moet zijn. Verschillen horen bij een vrije samenleving. Maar zonder gedeelde verantwoordelijkheid valt een samenleving uiteindelijk uit elkaar.

Politiek moet weer dichtbij komen

Politiek hoeft niet harder, bozer of extremer te worden. Politiek moet weer begrijpelijk worden. Dicht bij mensen staan. Minder bezig zijn met profileren en meer met oplossen. Veel mensen willen vooral een overheid die betrouwbaar is, duidelijk communiceert en begrijpt hoe het dagelijks leven eruitziet. Dat betekent duidelijk beleid, eerlijke keuzes en een overheid die zichtbaar is waar het nodig is.

Tot slot

Misschien is dat waar het uiteindelijk om gaat. Terug naar het besef dat een samenleving alleen werkt als mensen zich met elkaar verbonden voelen. Dat we meer zijn dan losse individuen of politieke groepen. En dat vooruitgang pas echt werkt als mensen het gevoel hebben dat ze daarin samen optrekken.

