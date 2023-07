Wat Omtzigt ook mag besluiten, zijn keuze zal verrassend zijn

Veel kiezers wachten in spanning af welke keuze Pieter Omtzigt zal maken over zijn politieke toekomst. Theoretisch staan voor hem drie opties nog open, waarvan de meest verrassende ongetwijfeld wel zal zijn om de Tweede Kamer te gaan verlaten.

Die kans wordt vanwege meerdere factoren als relatief klein ingeschat. Waarbij als belangrijkste factor wordt genoemd de korte tijd om nog een nieuwe partij uit de grond te stampen en op tijd nog met een evenwichtige grote kandidatenlijst te kunnen komen. Maar ook de gezondheidssituatie van Omtzigt, die nog steeds klachten ondervindt van zijn burn-out, zal de keuze op deze optie klein houden. Deze optie vraagt immers om een zeer energieke leider die in een korte tijd heel veel werk zal moeten verzetten en een intensieve campagne moet gaan voeren. In een te verwachten ongemeen felle en harde verkiezingsstrijd waarin politieke leiders in debatten en door de media niet zullen worden ontzien.

Als eenmansfractie in de Tweede Kamer doorgaan is theoretisch staatsrechtelijk wellicht ook nog mogelijk. Maar aan die keuze kleven nogal wat nadelen. Allereerst zal hij noch meer beleidsmatige personele ondersteuning, noch meer spreektijd verkrijgen en zal de werkdruk voor hem extreem hoog blijven, hetgeen voor zijn gezondheidssituatie niet echt bevorderlijk zal zijn. De afgelopen tropenjaren in de Tweede Kamer en zijn vertrek uit het CDA zijn hem fysiek en mentaal niet in de koude kleren gaan zitten. Ook zal hij in deze optie met één stem in de Kamer nog steeds geen wezenlijke invloed op de besluitvorming kunnen uitoefenen. Een weinig aantrekkelijk perspectief derhalve.