Wat nieuwkomers moeten weten over eergerelateerd geweld

Vandaag staan twee broers uit een familie van Syrische vluchtelingen voor de rechter omdat zij ervan worden verdacht hun achttienjarige zusje te hebben vermoord. Dit zou gebeurd zijn in opdracht van vader: alleen zo kon de eer van de familie worden gered. Tijdens de inburgeringscursus zou nieuwkomers beter moeten worden geleerd dat partnerkeuze het recht is van het individu, stelt het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld. Alleen al in 2023 kreeg het weet van 690 zaken tegen 460 tien jaar geleden. Slechts in een op de honderd gevallen leidt dit tot moord. Voor het perspectief: tussen 2017 en 2024 zijn in hun totaliteit in Nederland 215 vrouwen en 434 mannen om het leven gebracht. In 2023 verloren 19 vrouwen en 6 mannen het leven door toedoen van hun partner of hun ex-partner. Dit alles in een land met achttien miljoen inwoners.

“Nederlandse ouders menen over het algemeen dat hun kinderen vrij zijn in de keuze van hun levenspartners. Dat geldt niet alleen voor de levensstijl of de godsdienst van een potentiële partner maar in de meeste gevallen ook voor het geslacht. Als ouders of andere familieleden zo’n relatie proberen te voorkomen of te verbreken, wordt dat sterk veroordeeld. Men zal in dit land automatisch kiezen voor het kind en niet voor de familie. De partnerkeuze en de familie eer hebben in onze ogen niets met elkaar te maken. Integendeel, als een familie andere leden in hun vrije partnerkeuze belemmert, verliest deze juist haar eer. Komt er geweld aan te pas, dan geldt dit in dubbele en driedubbele mate. De zaak wordt gegarandeerd voor de rechter gebracht en daar aangeduid als eergerelateerd geweld. Dit is in de ogen van de mensen in Nederland een verzwarende omstandigheid. Het kan tot levenslange gevangenisstraf leiden. Dat niet alleen: betrokkenen bij eergerelateerd geweld met een verblijfsvergunning en niet de Nederlandse nationaliteit worden in het kader van de procedure zonder meer tot ongewenste vreemdeling verklaard met alle gevolgen van dien. Ze worden over de grens geleid en in het algemeen teruggezonden naar het land van herkomst. In ieder geval trekt Nederland al dan niet na voltooiing van de detentie de handen van zo iemand af. Wat de gevolgen voor zo iemand ook mogen zijn. Wie overgaat tot wat in Nederland wordt aangeduid als eergerelateerd geweld, krijgt te maken met deze consequenties. Dat komt omdat een en ander diep ingaat tegen wat de Nederlanders over het algemeen heilig is. Ze zijn niet bereid hierover te discussiëren. Ze zien nooit verzachtende omstandigheden. Integendeel. Alle overwegingen om iemand bescherming te bieden tegen vervolging elders vervallen dan in hun ogen.”