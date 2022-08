Wat moet de overheid op een Pride-boot? Opinie • 09-08-2022 • leestijd 5 minuten • 2204 keer bekeken • bewaren

Tyler Rozema

LHBT+-mensen hebben te maken met ernstige problemen omdat het beleid achter blijft. Maar de Rijksoverheid weigert dat te zeggen.

Zo, de Amsterdam Pride Canal Parade is weer achter de rug. Een bonte stoet aan boten van allerlei organisaties voer weer door de Amsterdamse wateren, en uiteraard was er ook weer de vraag of veel van die organisaties daar wel horen.

Over de schaamteloze pinkwashing van immorele kutbedrijven zoals PostNL, Amazon, ING en de hypocriete Google en Rabobank (die serieus zegt voor de natuur mee te varen) is al veel gezegd. Wat mij echter vooral opviel was de lange lijst overheidsinstanties die meededen. Boot #64 was de boot van “Dutch Government Pride” waarop een waslijst aan ministeries en instanties meevoer, waaronder Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Sociale Zaken, Volksgezondheid en de Belastingdienst. Boot #57 is van Defensie en boot #34 is van Roze in Blauw van de Politie. Ik vraag me toch af, wat doen die daar?

Even een greep uit de problemen waar LHBT+-mensen mee moeten dealen. De wachtlijsten in de transgenderzorg zijn nog steeds ondraaglijk lang en worden steeds langer. Als je er eenmaal in zit is het proces nog steeds onnodig ingewikkeld en lang. Non-binaire mensen worden nog steeds niet fatsoenlijk erkend, en moeten nog steeds naar de rechter om de juiste letter in hun identiteitsbewijzen te krijgen. Intimidatie en geweld tegen LHBT+-mensen zijn nog steeds dagelijkse kost (mocht je concreter bewijs willen, kom gerust naar mijn ingegooide ruiten kijken). Nog steeds kunnen veel LHBT+-koppels op veel plekken niet samen over straat, en ook veel genderdiverse mensen moeten op veel plekken constant op hun hoede zijn. We weten dat instanties zoals de Nationale Politie en Defensie allesbehalve universeel veilige werkplekken zijn voor LHBT+-mensen. De IND weigert vaak LHBT+-vluchtelingen te erkennen wat hen in onveilige, als niet levensgevaarlijke situaties dwingt als ze terug worden gestuurd. En dit is slechts het topje van de ijsberg.

Allemaal serieuze problemen waar LHBT+-mensen serieus onder lijden. En allemaal het gevolg van overheidsbeleid of een gebrek daaraan. Met toegewijd en ambitieus overheidsbeleid kunnen zo veel van deze problemen worden verholpen, of op zijn minst verbeterd. Maar echte oplossingen blijven al jaren uit terwijl veel problemen zoals de wachtlijsten, de vluchtelingenopvang en openbare discriminatie maar blijven verergeren.

Toch staat de overheid doodleuk met vlaggetjes en regenboogleeuwen te zwaaien als de grootste ally van het land. Op de site van Amsterdam Pride schrijven ze zelfs schaamteloos dat Nederland “een koploper is voor gelijke rechten en emancipatie”. Koploper? Serieus? Op het gebied van LHBTIQA+-rechten zijn we volgens de Rainbow Europe Index in Europa dertiende. Dertiende. Van alleen Europa.

Daarna schrijven ze: “In de praktijk wordt dat vaak anders ervaren”. Nee, dat wordt niet anders ervaren, het ís niet zo. LHBT+-mensen hebben te maken met ernstige problemen omdat het beleid achter blijft. Maar de Rijksoverheid weigert dat te zeggen. Sterker nog, met deze verwoording leggen de verantwoordelijkheid niet bij hun eigen beleid, maar bij de LHBT+-mensen zelf. Het beleid is blijkbaar al prima, maar het zijn de LHBT+-mensen die dat niet zo ervaren. En dat gaat de Rijksoverheid verhelpen door met een meerkleurige opblaasleeuw een steuntje in de rug te geven.

Het gaat overigens ook niet alleen om overheidsorganen. Op boot #76 voeren de politieke partijen GroenLinks, PvdA en regeringspartijen D66, VVD en CDA gezamenlijk ook mee. Hartstikke leuk hoor, maar zetten die zich nou ook echt in voor LHBT+-mensen?

De VVD is al 12 jaar de grootste regeringspartij, dus het huidige beleid (of gebrek daaraan) en de daaruit voortvloeiende problemen zijn voor een groot deel hun verantwoordelijkheid. In het VVD-verkiezingsprogramma komt het woord “transgender” niet eens voor. Het kopje “Discriminatie” houdt het bij algemene holle frases, en de term “LHBTI” (en varianten daarop) staat in dit programma alleen maar onder het kopje “Integratie”. Ah, dus vluchtelingen moeten wel om LHBT+’ers denken, maar de VVD hoeft er zelf verder niets mee te doen. Helder.

Het verkiezingsprogramma van het CDA gaat een stapje verder: daar staat helemaal niets in over LHBT+-zaken. Twee algemene punten over discriminatie en gelijkheid in het algemeen, that’s it. En in de praktijk? Het CDA stemt tegen een verbod op “homogenezing”. Hoe kan een organisatie die voor homogenezing is in godsnaam meevaren op een pride boot? Vraag het aan het CDA.

Van veel van de organisaties varen wel specifiek LHBT+-afdelingen mee, zoals CDA Pride of Roze in Blauw, maar dat maakt weinig uit. Die mensen doen dat vast met de beste bedoelingen, maar ze staan daar nog steeds vooral om hun hele organisatie te promoten. Die moederorganisaties promoten er ook gewoon direct mee. De boodschap is niet “Ik persoonlijk steun LHBT+-mensen” of “Het CDA moet het beter doen”, maar “Het CDA steunt LHBT+-mensen”. Wat ze dus niet doen. Pinkwashing in de zuiverste vorm.

En ik wil toch ook zeggen: na het toeslagenschandaal heeft de Belastingdienst wat mij betreft geen recht meer om te zeggen dat ze opkomen voor welke gelijkheid dan ook.

Oké, het is op zich natuurlijk goed dat een overheid zegt dat ze voor LHBT+-rechten staan. In een wereld waarin overheden overal zich steeds agressiever tegen LHBT+-mensen keren, is het belangrijk dat andere landen duidelijk maken dat ze dat niet accepteren. En uiteraard is steun uitspreken ook een belangrijk onderdeel van het bevorderen van acceptatie. Maar die pride boot is niet alleen een punt van steun; het is een punt van promotie. Het is voor de overheid een plek om goede reclame te maken en zieltjes te winnen, net zoals het dat is voor Heineken en PostNL. Ik vind het erg raar dat de overheid dat vrij mag doen zonder dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor het gebrekkige LHBT+-beleid waar zij direct verantwoordelijk voor zijn.

Op een pride boot staan doet niets om transgender personen aan de nodige zorg te helpen. Het doet niets om LHBT+-vluchtelingen te beschermen. Het doet niets om geweld tegen LHBT+-mensen tegen te gaan. Het doet niets voor meeroudergezinnen, niets voor LHBT+-mensen van kleur, niets voor non-binaire mensen, niets voor intersekse mensen, niets voor welke LHBT+-persoon dan ook die elke dag weer met serieuze grote problemen moet dealen. Kom nou eindelijk eens met serieuze en effectieve maatregelen om die problemen aan te pakken. Als je laat zien dat je dat serieus oppakt, dan kun je weer op die boot komen staan.

Behalve het CDA. Zolang je je niet uitspreekt tegen homogenezing blijf je gewoon weg.

Meer over: lhbtqia , pride , overheid ,