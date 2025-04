Wat laat die Dick Schoof zich vernederen

De nacht van woensdag op donderdag verliep voor premier Dick Schoof op vernederende wijze. Attenooie. Eerst moest hij in zijn burgerkloffie aanschuiven bij het staatsdiner dat Willem Alexander, Maxima en Amalia aanrichtten voor sultan Haitham bin Tariq van Oman. De koningin en de kroonprinses zagen er pachtig uit in hun galajurken. Ook onze soeverein mocht er wezen met zijn oranje sjerp en een halsketen die wel wat weg had van het Gulden Vlies uit de tijd van de Boergondische hertogen maar het was de orde van Al Said, die de sultan voor hem had meegebracht.