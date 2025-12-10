'Wat kan je nog doen tegen dat monsterverbond van Musken en Trumps?'

'Hadden we maar een rechtse partij in Nederland, waren er maar echte liberalen om onze vrijheden en onafhankelijkheid en privacy te verdedigen', zegt Pieter Derks in De Nieuws BV. 'Maar helaas heeft alles rechts van het CDA besloten zich uit te leveren aan een droefmakende mix van surveillancekapitalisme, vreemdelingenhaat, afbraakbeleid en antidemocratische verdachtmakingen van alle instituties die een vrij land zouden moeten garanderen.'