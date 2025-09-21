Wat is nu echt het Nederland dat wij willen en nodig hebben? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 470 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds Persoon volgen

Wij mogen demonstreren zoveel we willen en zeggen wat in ons opkomt. Dat is de vrijheid die Nederland ons te bieden heeft. Maar waar is het begrip en respect voor elkaar gebleven?

Sinds de coronatijd is Nederland hard achteruitgegaan. In plaats van de saamhorigheid die ik nog sterk voelde tijdens de eerste lockdown in 2020 staan nu allerlei groepen recht tegenover elkaar. Ben je voor Palestina dan ben je tegen Israël maar ook tegen de Joden en dus antisemiet. Ben je voor Israël dan mogen alle Palestijnen vernietigd en uitgehongerd worden.

Zo zwart-wit is het echter niet in mijn ogen. Ieder mens heeft recht op een fatsoenlijk en volwaardig leven ongeacht welke afkomst of religie je hebt. Maar omdat we een overheid hebben die zelf de weg kwijt is en voor meer verdeeldheid zorgt in plaats van saamhorigheid en verbondenheid waar we zo hard behoefte aan hebben, lopen demonstraties en meningen volledig uit de hand.

Zaterdagmiddag was een nieuw dieptepunt in dat opzicht wat mij betreft. De vraag is wat de gevolgen en consequenties zijn voor de groep mensen waardoor de demonstratie zo uit de hand is gelopen. Die zijn er niet en dat is het grote probleem waardoor mensen steeds verder de grens blijven opzoeken. We hebben een echte leider nodig, iemand die duidelijkheid geeft, grenzen en consequenties waar nodig!

De vraag is echter welke partij deze normen en waarden uitdraagt. Als je kijkt naar de laatste Algemene Politieke Beschouwingen wordt er vooral om de kern van het probleem heen gepraat, zo kom je nooit tot oplossingen en verbeteringen.

Ik mis de saamhorigheid en verbondenheid die we zo hard nodig hebben in deze extreme tijden van chaos en ellende. De wereld staat in brand maar we moeten de problemen in ons eigen land als eerste oplossen. Hoe ver mogen demonstraties en meningen gaan zonder beperkingen of consequenties? Wanneer worden de problemen in ons land echt opgelost?

Op wie moeten we dan stemmen in oktober? Welke partij staat nog voor de saamhorigheid en verbinding die we zo hard nodig hebben? We hebben een Nederland nodig waarin we vanuit groei en respect naar elkaar kunnen zorgen voor uiteindelijk een betere wereld. En ondertussen demonstreren we ons suf en ventileren we onze meningen keihard online zonder enige beperkingen of consequenties. Toch heb ik nog hoop op een betere toekomst waarin we leren van onze fouten en wel respect en begrip kunnen opbrengen voor elkaar.

Laten we op hoop stemmen in oktober en goed nadenken wat voor toekomst we willen, zodat we echt weer een gaaf land kunnen zijn. ;)

