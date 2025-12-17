BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

'Wat is Mona Keijzer toch een visionair politica'

Kijk Nou
Vandaag
leestijd 1 minuten
611 keer bekeken

Druktemaker Pieter Derks is na 12 jaar voor het laatst te gast in De Nieuws BV en kijkt vooruit: ‘Dat wil niet zeggen dat we het bijltje er dan maar bij neer moeten gooien. Dat lijkt me een belangrijk punt in tijden van totale gekte: hoe klein of zinloos jouw bijdrage ook lijkt, hoe machteloos het ook kan voelen, iets doen om het beter te maken is altijd de moeite waard.’

Meer over:

kijk nou, de nieuws bv, pieter derks
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

Al 100 jaar voor