Wat is er mis met monogamie? Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 138 keer bekeken • Bewaren

Roel Yska Lobbyist en communicatie adviseur in Brussel en Nederland Persoon volgen

Wat een week was het. Het kabinet-Jetten worstelde met zijn relatieproblemen, ex-Nvidia-baas Jensen Huang met de zijne, en ondertussen kwam de Europese Raad informeel bijeen in Dublin. Daar moest het eindelijk over AI gaan, maar de toekomstgerichte gesprekken werden aan de kant geschoven en het ging voornamelijk over wie aan het woord mocht zijn. Drie relatievormen, drie keer gedoe.

Om te beginnen het open huwelijk. Jetten kreeg zijn belastingplan alleen door de Kamer door steun te zoeken buiten zijn coalitie. Daarna voelde de VVD zich bedrogen en moest de premier in Nederland blijven om te redden wat er te redden viel. Wie thuis geen rust heeft, kan niet vooruitkijken.

Na onthullingen over meerdere affaires moest Jensen Huang vorige week vertrekken bij Nvidia, het bedrijf waar de hele wereld van AI van afhangt. Hij liet zien dat volledige afhankelijkheid geen goed idee is. Europa kent dat gevoel uit zijn kwetsbare relatie met de VS, waarin bleek dat het niet volledig op zijn partner kon leunen. Toch dreigt Europa dezelfde fout opnieuw te maken. Met ASML heeft het een uitzonderlijke troef, maar te weinig andere van hetzelfde kaliber.

De Europese Raad is de belangrijkste polyamoreuze verbintenis ter wereld, met zevenentwintig partners die elk een stem hebben, en bij de belangrijkste besluiten een veto. Het lukt ze, ondanks brede steun in het Europees Parlement, al sinds 2019 niet om de wisseling tussen zomertijd en wintertijd af te schaffen, om maar iets te noemen. In Dublin werd AI al snel overschaduwd door de ruzie over wie namens Europa met Rusland mag praten. Het telefoonnummer van Europa waar Kissinger ooit naar zou hebben gevraagd, bestaat vijftig jaar later kennelijk nog steeds niet. In een relatie waar je iedereen naast je tevreden moet houden, kijk je zelden vooruit.

Wie goed kijkt, ziet dat Europa goed presteert in de beslissingen die door een meerderheid worden genomen, en slecht in de zaken waarvoor iedereen ja moet zeggen. Regels voor AI vallen onder de interne markt, waar een gekwalificeerde meerderheid, in samenwerking met het Europees Parlement, een beslissing neemt. Hierdoor werd de AI Act mogelijk. Het budget voor rekenkracht, chips en onderzoek is afkomstig uit de meerjarenbegroting, die unaniem moet worden goedgekeurd. Het beschikbare budget bestaat dus bij de gratie van de grootste dwarsligger. Bij belastingen, faillissementsrecht en pensioenregels zien we ook versnippering, omdat elk land vasthoudt aan zijn eigen systeem, waardoor elke Europese partner zijn eigen huishoudboekje bijhoudt. Laat er geen illusie over bestaan dat Nederland als geïsoleerd land, ondanks wonderbedrijf ASML, veel op het wereldtoneel heeft in te brengen zonder zijn Europese partners, zeker niet in de race om AI.

Jetten ontdekte vorige week hoe het is om te regeren met partners die elk moment kunnen vertrekken. Europa doet al decennialang niets anders. Open huwelijk, affaire, polyamorie: het levert vooral gedoe op. Wat is er eigenlijk mis met ouderwetse fatsoenlijke monogamie?