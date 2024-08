Wat is de noodzaak van online pestgedrag? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 205 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en wajonger

De afgelopen dagen was ik bij mijn zus en nichtjes op vakantie. Zij wonen op Texel dus ik kan bij hun in huis verblijven wat erg fijn is. Deze week was het supermooi weer en dinsdag heb ik zelfs met mn oudste nichtje in de zee gezwommen. Ik voelde me euforisch en erg gelukkig. In de avond keken we gezellig naar Lost en ik genoot van de quality tijd met m'n familie.

Op X poste ik een foto van dit geluksmoment want ik wilde dit positieve gevoel graag delen. Een persoon vond het nodig om te zeggen: “Wat ben je toch een lelijke vrouw.” Waarop mijn geluksgevoel als sneeuw voor de zon verdween.

Wat bezielt zo iemand om zoiets akeligs te zeggen? Met regelmaat zeg ik er wat van als deze vermeende ‘trollen’ nare opmerkingen maken over mijn uiterlijk en dan krijg ik steevast te horen dat ik er ‘boven moet staan.’

Dan vraag ik me verwonderd af: Waarom moet ik erboven staan als iemand anders fout gedrag vertoond? Dat is net zoiets als in het boek van Quinty Emilie (Het leven gaat niet over roze), dat ik dan therapie zou moeten nemen om te leren fout gedrag van een ander te gedogen. De omgekeerde wereld lijkt het me.

Ja, natuurlijk weet ik dat er op social media veel trollen en toetsenbordhelden zitten die even gauw met een akelig bericht iemand willen kleineren. Zouden ze dat in het echte leven ook zo makkelijk doen? Nee, natuurlijk niet. Het is te makkelijk om online iemand de grond in te trappen.