Wat is dat toch met het omgekeerde vlaggenvolk? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 367 keer bekeken • bewaren

Halfzachte autoritaire persoonlijkheden dat jullie daar zijn. Schijthuizen.

Jort Kelder en Welmoed Sijtsma hebben het voorgoed bij het omgekeerde vlaggenvolk verbruid omdat zij het waagden in Op1 Caroline van der Plas te vragen naar haar opvatting over de steun die Marine Le Pen en Donald Trump ineens geven aan "de Nederlandse boeren".

Je zou zeggen: in deze tijden van het EK voor vrouwen grijpt zij de kans voor een gemakkelijk inkoppertje. Ze zegt dat ze niet gediend is van buitenlandse politici die voor eigen gewin de stikstofstrijd uit de handen van haar en de haren proberen te rukken. Mitnichten! Zij begon er uitgebreid omheen te lullen op een manier die een CDA'er haar niet zou verbeteren. Dát had zij in ieder geval aan haar jarenlange lidmaatschap van die partij te danken. Ze lulde en ze lulde. Ze zei tenslotte dat de uitspraken van Le Pen en Trump over de Nederlandse boeren apolitiek waren. Ze was blijkbaar bang de extreem rechtse vleugel van haar aanhang niet te ontrieven. Zou die dan zo groot zijn, zo massaal? Zo essentieel voor haar politiek overleven. Het moet haast wel.

Kelder en Sijtsma stelden heel normale vragen. Caroline van der Plas kwalificeerde zichzelf. Zij heeft een plaatsje in de internationale van de haat en de feitenresistentie, waarvan Trump en Le Pen zulke prominente leden zijn.

Het was dan ook vreemd dat Jort Kelder en Sijtsma zo over de hekel werden gehaald terwijl Caroline van der Plas de ene lofprijzing na de andere kreeg toegezwaaid: zij had knappe antwoorden gegeven. Zij had zich niet als extreem rechts weg laten zetten door dit linkse duo. Ze had de hele uitzending door de strop waarin zij zich ging ophangen, zelf zitten knopen. Hoe kan het dat zoveel waarnemers haar consequente weigering om afstand te nemen van Trump en Le Pen, hun zogenaamde adhesie categorisch af te wijzen, dat dit alles werd uitgelegd als een bewijs voor haar gematidgde overtuiging?

Wat is dat toch met dat omgekeerde vlaggenvolk? Ze scoren stuk voor stuk hoog op de schaal van de baanbrekende psycholoog Theodor Adorno, die in de met drie collega’s geschreven studie The authoritarian Personality schetste, welke mentale GPS onverbiddelijk de weg naar het fascisme wees.

Het omgekeerde vlaggenvolk en de aanhang van Caroline zijn extreem rechts. Toch blijven ze ontkennen zoals cocaïneverslaafden die zich blijven definiëren als sociale gebruiker. Kom er dan in godsnaam voor uit. Kijk in de spiegel and like what you see. Wees er voor mijn part trots op.

Halfzachte autoritaire persoonlijkheden dat jullie daar zijn. Schijthuizen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke opinie mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.