Wat in Diepenheim op Kaag stond te wachten was de bodem, bewoners van het land van Laaf

21 feb. 2023 - 15:40

Natuurlijk ben ik het met Van Roosmalen eens dat de intimidatie absoluut niet kan. En daarbij: ik vind veel van de ideeën van d66 omtrent stikstof, de EU en migratie realistisch. Maar toch ook aandacht voor de oprechte woede van velen in de provincie die zich niet gehoord en gekend voelen en die hun levensstijl drastisch moeten veranderen, terwijl dat voor mij, Kaag en waarschijnlijk ook voor jou niet geldt. Waren de betogers zwarte mensen, vrouwen of transmensen die zich gediscrimineerd voelen omdat zij zich aan onze regels moeten houden, dan hadden velen hier veel meer begrip gehad dan nu het geval is. Ik was laatst in de Achterhoek (buurt van Lichtenvoorde) en je schrikt van de hoeveelheid omgekeerde vlaggen en leuzen. Nee, dat moet je niet zo maar wegwuiven.