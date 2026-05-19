Wat ik zo merkwaardig vind aan al dat gemarkuszower Opinie Vandaag

Vincent Bijlo Cabaretier, schrijver, muzikant en podcastmaker

Je zou toch denken: Gidi Markuszower, die kennen we nou zo onderhand wel. Die man is wat je kan noemen duurzaam extreemrechts. Hij is al jaren vurig aanhanger van de omvolkingstheorie, hij omschrijft asielzoekers als Afrikaanse beesten, loopt volkomen blind achter Netanyahu aan, Palestijnen moeten met maximaal… Nee, ik ga alle stinkende ouwe en nieuwe koeien niet weer uit de sloot dreggen, we worden al dagenlang platgebombardeerd met zijn abjecte meningen. Ze worden rondgepompt in de media als waren ze slip-of-the-tongues van een verder door en door fatsoenlijke politicus.

Dat is hij natuurlijk niet. Hij kon geen minister worden in het kabinet-Schoof, hij vormde volgens de AIVD een veiligheidsrisico. Hij liep met een pistool op zak in 2008 bij het feest tgv het 60-jarig bestaan van de staat Israël in de Amsterdamse RAI, maar nogmaals, geen ouwe en nieuwe koeien.

Nee, hij is niet fatsoenlijk, maar het probleem met Markuszower is dat hij dat wel moet zijn. Hij heeft zich onmisbaar gemaakt voor dat wrakke voertuig van een minderheidskabinet dat sinds 23 februari slingerend van links naar rechts en met horten en stoten over een doodlopende weg rijdt.

Hij heeft zich heel handig met zijn ellebogen in het opportunistische centrum van de macht gewekt.

Toen hij nog onder de Prinsenvlag van Wilders voer wilden de formerende partijen niets met hem te maken hebben. Maar hij was nog niet afgescheurd, met zijn vijf medestanders, of er viel opeens uitstekend met hem te praten, terwijl hij niets, maar dan ook niets veranderd was. Hij was gewoon gefrustreerd dat hij geen minister had mogen worden en hij begon Wilders een slappe drol te vinden, wat hij natuurlijk ook is, daar heeft Markuszower dan wel weer gelijk in. Wilders eet tegenwoordig gratis vis bij de visboer in Hoek van Holland die een mevrouw die een nikab droeg een bakje kibbeling weigerde te verkopen. Dat vindt Wilders ontzettend dapper, terwijl het gewoon heel slecht ondernemerschap is.

Het was dus opeens Markuszower voor en Markuszower na, hij kon van cruciaal belang zijn bij het wanhopig zoeken naar meerderheden, en dat werd hij ook.

Hij loopt nu af en toe naast het wrakke voertuig en dan pakt hij even door het open raampje het stuur van premier Jetten over en houdt de krakende wagen op de weg. Hij geniet van die positie, hij had er niet van kunnen dromen. Dat hij ooit nog eens dat gehate D66 uit de brand zou kunnen helpen. Maar daar wil hij wel graag wat tegenover zetten natuurlijk, hij wil laten zien dat hij en alleen hij het onredelijk alternatief voor Wilders is. Voor feitenvrije onderbuikpolitiek moet je bij Markuszower zijn. Dus hij ging gewoon weer op volle sterkte roepen wat hij altijd al vond, dat pompten de media rond en de echo’s van zijn uitspraken waren nog veel harder dan zijn uitspraken zelf.

En iedereen sprak er schande van. “Nounounou, meneer Markuszower, zei Sven Kockelmann tegen hem op NPO Radio 1, “dat zijn nogal straffe uitspraken, vindt u dat zelf ook niet?”

Nee, dat vond hij niet, ze waren hoogstens wat onhandig geformuleerd, maar, ze stonden, en ze staan nog steeds.

Jetten gaat nu met hem praten, of hij toch niet, misschien, nou ja, een beetje kan nuanceren, anders wordt het wat moeilijker, met dat even vasthouden van het stuur.

Ik zeg: Niet doen, Markuszower, houd voet bij stuk, sta voor je verschrikkelijke intolerante meningen, een man een man, het vrije woord, het vrije woord.

En Jetten, zeg tegen hem wat je al veel en veel eerder had moeten zeggen. Met mensen als jij, Markuszower, doen wij geen zaken. Wij laten onze kleren niet besmeuren met jouw DNA.

Maar ik vrees dat Jetten dat niet zal doen. Hij is in zee gegaan met de VVD en het CDA, die sinds 2010 al hun morele kompas kwijt zijn, toen ze Wilders in een draagstoel zetten om hun kabinet te gedogen. Dat was het moment waarop ze het Trojaanse Paard de politiek binnensleepten. Sindsdien zijn ze net als dat paard geobsedeerd geraakt door hun eigen verzonnen warheden, waarmee ze kiezers lokken over de ruggen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld en hier een veilig heenkomen zoeken.

Kom op Jetten, HET KAN WEL!