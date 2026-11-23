Wat ik toen op het strand vond zal ik nooit vergeten Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 147 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

Zoals ik ooit bij Menton bijna werd verzwolgen door de zee, zo werd ik op Terschelling bijna verzwolgen door een zandstorm. Met de arrogantie van de geoefende zwemmer zwom ik nét te ver uit de kust en kon slechts met alle kracht die ik in mijn armen had tegen de rollende golven opboksen. Toen mij ook nog de bril werd afgeslagen en ik al graaiend in de duisternis een gelukkige greep deed, sleepte de onderstroom van de Middellandse zee mij wederom mee. Ternauwernood, geschrokken en volledig uitgeput bereikte ik het kiezelstenenstrand.

Die onderschatting van de natuurkrachten maakte ik vijfentwintig jaar later nog éen keer mee toen ik mij na een fietstocht op het uiterste puntje van Terschelling begaf. Een aanzwellende storm had de tocht al behoorlijk bemoeilijkt, maar ach, wat kan je op het open strand gebeuren? De lucht had zich inmiddels van grijs naar dreigend donker en buiig ontwikkeld maar vooral de storm speelde mij stevig parten. Verblind en gezandstraald zocht ik mijn weg terug naar het duin waar mijn fiets lag. Een orkaan van zand benam mij buiten het zicht ook nagenoeg alle adem. Zelden zo blij geweest toen ik weer in ‘slechts regen en wind’ op de fiets zat.

Datzelfde strand was een paar dagen later toneel van de grootste krabbenpoot die ik ooit gezien had. De langgerekte scharen verwarden mij echter. Bestonden krabbensoorten met dergelijke, lange, slanke scharen? Dichterbij gekomen, en met de punt van mijn schoen het ding uit het zand omhoog duwend, bleken het de benige resten van een vogelkop. De ‘scharen’ waren een door zand en wind kaalgesleten snavel en daaraan zat een verwrongen kop die ooit een jan-van-gent was. Het kon natuurlijk ook een andere grote vogel zijn wiens contouren enigszins overeen kwamen.

Op het strand vindt men vaak dierlijke resten in allerlei staat van ontbinding, maar juist deze vorm maakte de vondst tot een unieke. Waar ik aanvankelijk een schoudergewricht eindigend in een krabbenschaar ontwaarde bleek het nu om een afgedraaide vogelkop met snavel te gaan. Dat lugubere detail deed mij stilstaan bij dit stilleven. De schoonheid van de wrede natuur.

Een ijzeren draad was meerdere malen om de nek geslagen en een een deel van het roestige ijzer leek zich uit die nek het zand in te graven. Door het opgestoven zand was de kop, op een paar veren na, vrijwel kaalgeschuurd. Het lijf was op zee achtergebleven en de kop was hier kort geleden aangespoeld. Hoe had dat ijzerdraad het dier zo kunnen verwurgen? De kracht waarmee de kop was afgerukt deed vermoeden dat het hier om een tragisch machinaal ongeluk moest gaan.

In netten verstrikte karkassen had ik vaker gezien maar die nagenoeg perfect afgedraaide nek was teveel symmetrisch van aard. Het leek mij althans onmogelijk dat mensenhand hier zo bruut te keer was gegaan. Navraag bij de eilanders leverde weinig op. Er waren nog wel eens eenden en jonge rotganzen die zich in de afstand vergisten. Uitputting of een straffe wind maakte dan onvermijdelijk het verschil tussen leven en dood. Misschien was deze vogel op dergelijke wijze op het water terecht gekomen en in de schroef van een schip beland.

Het macabere schouwspel speelde nog lang na in mijn hoofd.

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