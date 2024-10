Wat ik geleerd heb na bijna 20 jaar in armoede leven

De afgelopen dagen heb ik me verwonderd over alle artikels die verschenen naar aanleiding van de armoedecijfers van 2023. Op papier zouden minder mensen arm zijn omdat de definitie van armoede veranderd is, cijfers liegen immers niet volgens dit rapport.

Echter zijn deze waarden onvoldoende in onze op geld gerichte samenleving en dat vind ik doodzonde. Je telt pas mee als je volgens de normen en waarden van de samenleving mee doet. Ik heb daarmee een soort fuck-you houding gekregen (zonder egoïstisch over te komen) en doe gewoon lekker wat goed voelt voor mezelf.

Je leert om bewuste keuzes te maken hoe je met geld omgaat en ik ben dankbaar voor alles wat ik in mijn leven opgebouwd heb. Zo heb ik een dak boven m'n hoofd, geen schulden, een fijne familie die me steunt waar nodig, lieve vrienden en 2 schatjes van katten die me elke dag weer t gevoel geven dat ook ik er mag zijn ongeacht hoeveel geld ik in the pocket heb (zolang ik ze maar eten geef en knuffels).