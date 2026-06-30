Wat houdt Dilan Yesilgöz van de soldaten! Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 64 keer bekeken • Bewaren

Zij is net de groothertogin van Gerolstein

Wat glom ze van trots. Wat voelde ze zich in haar sas tussen al die stoere mannen en vrouwen. Hoe perfect paste haar outfit bij de grote militaire droneshow die de verzinnebeelding was van haar beleid. Zonder twijfel maakte minister van Defensie Dilan Yesilgöz de mooiste dag van haar politieke leven mee tijdens de presentatie van de nieuwe Defensienota, die van Nederland een dronemacht moet maken. Dit valt niet meer te overtreffen tenzij ze een Nederlandse generaal uitstuurt om ergens in het oosten een overwinning te behalen.

Zij genoot.

Zij genoot terecht.

Dit alles zit immers in haar wezen en karakter. Zij is een groothertogin van Gerolstein.

La grande Duchesse de Gérolstein is een opera bouffe van Jacques Offenbach. De première vond plaats in april 1867, tijdens de grote wereldtentoonstelling van Parijs. Vrijwel alle gekroonde hoofden van Europa kwamen daarvoor naar Parijs. Zij woonden een uitvoering bij. Ook Bismarck verscheen en applaudisseerde als een gek. De hele voorstelling had hij al geroepen: “Precies. Zo is het”.

Het verhaal is te ingewikkeld om te vertellen. De beroemde componist Jacques Offenbach, een totaal geïntegreerde en verfranste Keulenaar, had zijn vaste scriptschrijvers Henri Meilhac en Ludovic Halévy de opdracht gegeven sabelkletterende militairen op de hak te nemen. Goede verstaanders begrepen wel dat Offenbachs doelwit de militaire avonturier keizer Napoleon III was, maar veiligheidshalve plaatste men het verhaal in een klein Duits staatje Gerolstein. Er speelde toen overigens een affaire rond het groothertogdom Luxemburg. Onze Willem III, daarvan tevens groothertog, wilde het wel aan Napoleon III verkopen tot groot ongenoegen van Bismarck. De Nederlandse regering moest hemel en aarde bewegen bij de betovergrootvader van Willem-Alexander om hem van dit krankzinnige idee af te brengen.

Terug naar Gérolstein. De groothertogin, die in het hele stuk overigens geen naam draagt, is dol op uniformen en militairen. Ze is in het bijzonder verliefd op een gewone soldaat, die ze dan ook de ene bevordering na de andere geeft maar die blijft zijn liefje trouw. Dan stuurt de groothertogin hem de oorlog in waar hij de overwinning behaalt door de vijand dronken te voeren.

De rest van het ingewikkelde verhaal laat ik maar even terzijde.

Dilan Yesilgöz gedraagt zich volledig als de groothertogin van Gérolstein. Het type, geschapen door Offenbach, Meilhac en Halévy past haar als haute couture. Zij IS het.

Ze houdt van ze, van de militairen. In een interview ging ze zelfs over in de “ik”-vorm om te vertellen dat ze de Russen op een afstand wilde houden. Het is háár leger.

Een van de beroemdste aria’s uit de opera bouffe heet ook zo.

Ah, que J´aime les militaires

Kijk maar: dit is ze helemaal:

En ze schrikt ook niet voor een strijdlied terug in de veiligheid van haar hof:

La grande Duchesse de Gérolstein (vol fantastische muziek) in zijn geheel zien? Hier is een mooie uitvoering:

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en dat rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo’n schandelijke compensatie geboden krijgt voor nieuwe winningen.

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