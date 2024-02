Wat heeft Plasterk de afgelopen twee maanden in godsnaam gedaan?

14 feb. 2024 - 8:42

Omtzigt heeft al ver voor de verkiezingen duidelijk gemaakt dat er op geen enkele wijze aan de rechtsstaat mag worden getornd. Dat betekent dus dat je per definitie niet met Wilders kunt regeren, aangezien de man een broertje dood heeft aan de rechtsstaat. Als u dat nog niet wist, moest u eens proberen een andere krant dan De Telegraaf te lezen. Van het hele formerende stel is Omtzigt de enige man met fatsoen gebleken. Dat siert hem. Plasterk heeft verder keihard gefaald, omdat Plasterk een bijzonder incompetente politicus is. Joost mag weten waarom die man ooit is aangewezen als informateur. Dan was zelfs fraudeur Gom nog een betere keuze geweest. Mijn dode oma, moge ze in vrede rusten, zou het nog beter hebben gedaan dan Plasterk. We mogen bijzonder verheugd zijn dat we geen kabinet Plasterk I hebben gekregen, want dat is het enige waar het Plasterk uiteindelijk om te doen was. Dit is wat je dus krijgt met extreemrechts aan de macht; pure incompetentie. Zeg niet dat je niet gewaarschuwd bent, als je er eenmaal achterkomt. Helaas zal het nogal wat jaren duren voordat de Vandaag Inside-kijker het ook doorheeft.