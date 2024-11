Wat gaat Trump met twee oorlogen doen? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1663 keer bekeken • bewaren

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 29.

Als ik rond half zes – als ik niet meer kan slapen – op de TV zie dat Trump aan de winnende hand lijkt, besef ik dat dit een zwarte dag voor de wereld is.

Ik realiseer mij ook dat de mens tot alles in staat is. Welke kant het nu met de gevaarlijke idioot Donald Trump op zal gaan is daarom op dit moment slecht te voorspellen.

Trump kakelt als een kip. Zo zei hij dat de wereld afstevent op een derde wereldoorlog. Hij kan daar – om dat te voorkomen – zelf een sleutelrol in spelen.

In De Groene Amsterdammer-special (31/10/2024) over een verdeeld Amerika schrijft Casper Thomas: ‘Er zijn twee oorlogen gaande die bepalen hoe de wereldorde eruit komt te zien, en waarvan het verloop grotendeels wordt bepaald door wat het Witte Huis besluit. De toekomst van Oekraïne, om een voorbeeld te noemen, ligt in handen van kleine plukjes kiezers in Michigan en Pennsylvania.’ Thomas vermeldt ook dat Israël met Amerikaanse wapens burgers in Gaza en Libanon doodt.

Twan Huys interviewde in het programma Buitenhof van afgelopen zondag de journaliste en historica Anne Applebaum. Haar nieuwste boek heet ‘Autocratie bv’. Daarin schrijft ze over het feit dat ze tegenwoordig oude rechtse vrienden vermijdt. Verwijzend naar feesten van vroeger: ‘Ongeveer de helft van de gasten van dat feest wil niet langer met de andere helft spreken.’ Als Huys aan het eind van het gesprek vraagt hoe zij en wij met het door haar geschetste beeld van toenemende autocratieën om moeten gaan geeft ze aan dat optimisten nodig zijn om de wereld te veranderen.

Ik probeer ook de keuze van Amerikaanse kiezers voor Trump te verwerken en te begrijpen. Mijn eerste impuls was vanochtend vroeg dat ik ook niet langer met mijn vrienden Ivo en Hans, die Trump bewonderen of blij zijn met zijn herverkiezing, om wil gaan. Maar ik zal hen eerst een mailtje te sturen om hun reactie te vragen. Over het advies van Anne Applebaum om het politieke gevecht als optimist te voeren heb ik nog wat langer denktijd nodig. Mijn vrouw en ik (die beiden op verschillende manieren een sterke band met Amerika hebben en voelen) moeten de Trump-klap eerst nog goed incasseren.