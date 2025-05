Wat gaat er nog wel goed in de wereld? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Of ik nu bij cafe Gruter op het terras zit of bij Welling of op de gezellige zaterdagmarkt op het Obrechtplein of in ons mooie Vondelpark, overal tref ik mensen die woedend, bezorgd en angstig zijn over het alsmaar voortdurende oorlogsgeweld in Gaza, Oekraïne, Soedan. Mensen spreken mij ook aan omdat er een jaar terug een portret van mij stond in het wijkblad waarin ik uitweidde over mijn politieke acties. Kennelijk verwachten mensen dat ik het wel zou weten.

Wel heb ik me naar aanleiding van deze gesprekken afgevraagd of er nou wel zaken zijn die goed gaan en al denkend en de media afspeurend kom ik toch bij het volgende rijtje:

DE NIEUWE PAUS

Luisterend naar zijn uitspraken wil deze paus doorgaan op dezelfde lijn als paus Franciscus. De hervormingen die Franciscus wenste wil deze nieuwe paus omzetten in concreet beleid. Deze paus, zo vermelden Vaticaankenners, wil terug naar de oorspronkelijke uitgangspunten van de christelijke boodschap, namelijk barmhartigheid, solidariteit, omzien naar elkaar.

REACTIE OP BEZUINIGINGS EN ONTSLAGBELEID VAN TRUMP

Ieder die maar enigszins niet in Trump zijn smaak valt wordt wegbezuinigt of ontslagen. Duizenden transgender militairen zijn ontslagen. Door dit beleid roept Trump veel tegenreacties op. Voorbeelden: De Harvard Unversiteit in de VS weigert haar beleid te wijzigen, de gemeente Stockholm vindt de bemoeienis van Trump met haar diversiteitsbeleid absurd en doet daar ook niet aan mee.

De EU heeft 500 miljoen euro beschikbaar gesteld om ontslagen Amerikaanse wetenschappers op te vangen en hier een baan te bezorgen. Oud-president van de Nederlandse bank Welling noemt Trump een politieke en economische terrorist.

UITJE VLUCHELINGEN NAAR EFTELING

Minister Faber gunde jonge vluchtelingen geen uitje naar de Efteling. Spontaan zamelden een aantal mensen geld in ten bedrage van meer dan 20.000 euro waardoor het uitje wel door kon gaan. In Welling sprak ik zelfs met een paar van die gulle gevers.

BUURT IN TILBURG HERSTELT TORENSPITS

In Tilburg besloot het bestuur van de Sacramentskerk in 1992 de bouwvallige torenspits te verwijderen. De buurt was daar niet blij mee. Na jaren actie en geld inzamelen heeft zij nu een nieuwe torenspits á 7 ton laten aanbrengen. Het hele dorp was bij de installatie en iedereen was blij. Overigens zie je in toenemende mate dat burgers initiatief in eigen handen nemen.

MINISTER VELDKAMP OVER ISRAËL

Ondanks de woede van Wilders schreef minister Veldkamp toch een brief waarin hij het bombardements- en uithongeringsbeleid van Israël afkeurt. Op vragen hierover van de PVV antwoordde de minister dat hij gewoon het kabinetsbeleid uitvoert wat uitgaat van internationaal humanitair recht en verlichting van de noden in Gaza.

AFSLUITEND

Als ik de media blijf afspeuren zou ik nog wel meer positieve activiteiten tegenkomen. Internationaal blijft het een chaotische misdadige rotsooi maar mensen op elk niveau blijven zoeken naar positieve oplossingen en dat geeft toch hoop. Zoals Rutger Bregman enige jaren terug al in zijn befaamde boek schreef “De meeste mensen deugen“.

Zaak is nu hoe we die 20 procent mensen die niet deugen op het rechte pad kunnen terugvoeren.