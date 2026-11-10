Wat Frans Weekers kan leren van Paul Rosenmöller

Frans Weekers, oud-staatssecretaris en oud-Tweede Kamerlid van de VVD, was te gast bij Pauw, De Wit & Moggré. Hij wil lijsttrekker worden voor de Eerste Kamer, terwijl de partijtop Micky Adriaansens heeft voorgedragen. Aan Weekers de taak duidelijk te maken waarom juist híj nodig is. Hij kreeg ruim vijftien minuten. Pas na ongeveer acht minuten doorvragen door Roos Moggré en de andere tafelgasten kwam zijn pitch enigszins van de grond. Toen had ik als kijker allang een oordeel geveld: wat een vaag en traag verhaal.



Weekers wil de VVD helpen haar liberale koers terug te vinden en het verschil tussen zeggen en doen verkleinen. Maar wat wil hij concreet veranderen? En waarom is daarvoor zijn kandidatuur nodig? Uiteindelijk kwam hij daar wel maar het moest er zo ongeveer uitgetrokken worden.



Eerder die zondag zat Paul Rosenmöller, fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer, bij Twan Huys in Buitenhof. De openingsvraag ging over hoe hij naar de discussie over het Belastingplan kijkt. Binnen een minuut lag zijn kernboodschap op tafel: hij was ‘verwonderd en bezorgd’. Verwonderd omdat volgens hem een kabinetscrisis dreigt over een meningsverschil ter grootte van 0,3% van de rijksbegroting. Bezorgd vanwege de internationale situatie in onder andere Israël, Oekraïne en Iran, en de grote binnenlandse uitdagingen rond wonen, klimaat en infrastructuur.



Zijn boodschap: het is onverantwoord het land in een crisis te storten omdat het kabinet niet wil bewegen op die 0,3%. Of je het daarmee eens bent, is een andere vraag. Maar je weet meteen wat hij vindt en waarom het volgens hem belangrijk is.



Zit jij binnenkort aan tafel of sta je voor een groep om je plan te presenteren? Begin dan niet met een algemene inleiding. Maak direct duidelijk: dit is mijn punt en dit is waarom het ertoe doet. Gebruik de rest van je verhaal om die boodschap te onderbouwen en concreet te maken.