'Wat er straks om 3 uur ook wordt gezegd, de woorden van het kabinet zullen tekortschieten'

Om 15:00 uur vanmiddag zitten vele mensen aan de buis, radio of livestream gekluisterd, om te horen of premier Mark Rutte nu wel of geen excuses zal aanbieden voor de rol van de Nederlandse Staat in de transatlantische slavernij. Ellen Deckwitz heeft inmiddels naar de nodige voor- en tegenstanders geluisterd en concludeert: “Wat er straks om 3 uur ook wordt gezegd, de woorden van het kabinet worden gewogen en zullen vervolgens tekortschieten.”