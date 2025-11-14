Wat een walgelijk pruimenmondjesland is het hier toch ook Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 398 keer bekeken • bewaren

O hemel, hij heeft “feeks” geappt, o grutjes, feeks, foei toch. Hij kan niet blijven

Het zou toch wel mooi zijn als we de identiteit kenden van het laaghartige, verraderlijke klootzakje, dat de voor Hans Wijers zo noodlottige app naar de NRC heeft gemaild. Over dat je Timmermans én die feeks naar het centrum moest trekken.

Zodra de verkiezingsuitslag bekend werd, is een brede actie vanuit extreemrechts op touw gezet om Rob Jetten zoveel mogelijk te beschadigen. Daarvan is nu ook de door hem geselecteerde informateur Hans Wijers het slachtoffer geworden. Het fundament van die actie is de oud-vaderlandse benepenheid. Oei oei, de informateur heeft op de verkiezingsavond lelijke dingen gezegd en zich in onparlementaire taal geuit. De beschuldigde herinnerde het zich allemaal niet zo goed maar bood voor de zekerheid toch zijn excuses aan. Toen werden overal in Den Haag die pruimenmondjes zichtbaar. O, hemeltje toch, O lieve God. Het ging om uitspraken in een forum voor een beschonken publiek van ondernemers dat bezig wat de overwinning van D66 te vieren. Geen journalist durfde te vragen: “Hoe dronken waren jullie met zijn allen. En hoe uitgelaten?” Dat de aanwezigen ver boven hun theewater waren, is evenwel buiten kuif. De voorzitter van het forum moest het publiek regelmatig tot kalmte manen. Het was ongetwijfeld een feest met legendarische trekken, net zoals de uitslagenavond van de VVD waar men op bonkige wijze de nederlaag wegdanste.

En dan word je de volgende ochtend met een kater in je kop aangesproken op wat je daar blijkbaar had gezegd: dat Yesilgöz een leugenaar was. Toen Wijers met een excuus weg leek te komen, kreeg de NRC die app over de feeks. De redactie belde de informateur om hem met zijn uitspraak te confronteren. Daarop heeft hij zich uit de formatie weg laten jagen.

Omdat hij tijdens het schrijven van een app blijkbaar niet op de naam Yesilgöz was gekomen en daarom maar “die feeks” heeft ingetikt. Een slip of the iPhone die Wijers door de hele hypocriete bende zwaar wordt aangerekend. Zelfs Jetten heeft hem laten vallen.

Het blijft hier een walgelijk pruimenmondjesland vol tut tut ho ho volk en o foei toch types. Dan kijken ze je zo hoofdschuddend aan. Dan tuiten ze hun lippen. Dan staan de verklikkers in de rij. Het is een verschrikkelijke taak om je hier thuis te blijven voelen. Walgelijk pruimenmondjesland.

En dan schreef Wijers niet eens “die Umm al-Duwais”. Voor het goede begrip: in de Emiraten kent men de djinn Umm al-Duwais, een prachtige vrouw, die ‘s nachts zondige mannen met huid en haar opeet. Ook gaan er verhalen over mannen die langzaam maar zeker stapelkrankzinnig werden nadat Umm al Duwais’ onvergetelijke blik hen had getroffen. Als je nagaat hoeveel verkiezingsnederlagen Dilan Yesilgöz de VVD al heeft bezorgd, dan ligt een gelijkstelling met Umm al-Duwais t voor de hand. Tenslotte heeft Koolmees al geconstateerd dat je hartstikke gek van haar wordt.

De VVD wordt niet geleid door een feeks maar door een Umm al-Duwais. Zij schrijdt grijnzend voort in dit walgelijke pruimenmondjesland.

Um al-Duwais zoals ze zich ´s nachts aan je voordoet.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.