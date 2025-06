Wat een verkeerd idee om mobieltjes totaal uit het onderwijs te verbannen

Nu gaat men echter te ver. Het plan van D66 om mobieltjes ook tijdens de pauzes en op de schoolpleinen te verbieden is reactionair. De initiatiefnemers hebben zich een rad voor ogen laten draaien door een mythisch verleden toen scholieren het zo fijn hadden met elkaar. Ik herinner mij die tijd ook: kliekjes die aan elkaar plakten, eenlingen die buiten de boot vielen. In mijn tijd – de eerste helft van de jaren zestig – was het nog niet noodzakelijk met een specifiek soort schoenen of truien te pronken. Je had nog geen alto´s en zo maar toch was onze school geen toonbeeld van totaalcommunicatie zoals D66 zich voorstelt na de instellingen van een mobieltjesverbod.

Dit is de eeuw van het internet en de elektronische communicatie. Je kunt dat in de trein zien. Vroeger verborg iedereen zich achter een Algemeen Dagblad of een Telegraaf, terwijl een elite de Volkskrant of Trouw voor de neus had. Nu is die plek ingenomen door het mobieltje of een laptop. Daarmee hebben de gebruikers toegang tot de wereld in plaats van tot de verhalen die een redactie voor ze had geselecteerd. Het internet maakt deel uit van de buitenwereld. Je ontmoet daar in principe dezelfde gevaren als op straat. Je kunt bedrogen worden en bedreigd. Je staat bloot aan agressie. Maar je kunt er ook een hele hoop leren en wie weet de liefde van je leven vinden. En dan mag je hopen dat het geen AI-creatie is.