Wat een smeerlapperij om asielzoekers bewust tenten te onthouden

De afgelopen maanden zagen wij hoe asielzoekers voor het aanmeldcentrum in Ter Apel de nacht moesten doorbrengen in de open lucht. Toen een welwillende ondernemer tentjes regelde, werden die door de boa’s van de gemeente Westerwolde in beslag genomen. Anders zouden zij het overzicht verliezen. Zogenaamd.

Nu liggen de feiten op tafel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deed van de zomer al het dringende advies grote tenten te plaatsen als voorlopig onderdak. Die waren er ook. Die hadden zo kunnen worden opgezet. De gemeente Westerwolde en de Groninger veiligheidsregio hielden dat tegen. Ze zagen liever schrijnende beelden want dan zouden andere gemeentes wellicht eerder bereid zijn hun deel van de asielzoekers op te vangen.

Bij Op1 van maandag werd genoeglijk gekout over deze absolute tyfusstreek. Staatssecretaris Eric van der Burg kreeg de vraag voorgelegd of hij van de bewust geschapen toestanden nog plezier had gehad bij het vinden van een meerderheid voor zijn spreidingswet. Niemand plaatste vraagtekens bij wat er de afgelopen maanden gebeurde. Mind you, er stierf een baby.

Westerwolde en Groningen hebben groot gelijk als ze eisen dat de rest van Nederland ook zijn steentje bijdraagt, maar deze strategie is gemeen, laaghartig en gewetenloos. De verantwoordelijken hebben bewust gespeeld met de gezondheid van weerloze mensen die geen kant op konden. Ze zetten niet zichzelf in de shit maar anderen. Ze deden het met overtuiging en genoegen. Op een gegeven moment zag Artsen zonder Grenzen zich genoodzaakt op te treden. Dat was blijkbaar de bedoeling van de cynische bolleboffen op de Groninger stadhuizen.

Wat een smeerlapperij. Er zijn dingen, die flik je niet als je vindt dat je tot de beschaafde wereld behoort.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke opinie mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

